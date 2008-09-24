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Fatih Erkoç New York'ta

Fatih Erkoç, 28 Eylül akşamı New York'un ünlü konser salonlarından Lincoln Center'da sahneye çıkacak

24 Eylül 2008 03:00

Fatih Erkoç, 28 Eylül akşamı New York'un ünlü konser salonlarından Lincoln Center'da sahneye çıkacak.

Konserde 8 kişilik orkestrası ile 6 değişik dilde şarkılar söyleyecek olan Erkoç, "Böyle önemli bir sahnede olmak gurur verici" diyor. Erkoç ayrıca kasım ayında Kerem Görsev Trio grubuyla birlikte çıkaracağı albüm için de yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Rec by Saatchi etiketiyle piyasaya çıkacak olan "Fatih Erkoç&Kerem Görsev Trio", Türkiye'nin ilk jazz DVD prodüksiyonu olarak, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da jazz severlerin beğenisine sunulacak.

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