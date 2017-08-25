Fatih Erkoç 'Emmioğlu'nu caza uyarladı (yeniden)

İZMİR,(DHA)- CAZ müziğinin sevilen ismi Fatih Erkoç, sahne performansıyla İzmirlilere unutmaz bir gece yaşattı. Erkoç, sahnede farklı dillerde caz parçaları seslendirdi. Özellikle arabesk müziğin efsane parçalarından \'Emmioğlu\'nu caza uyarlayan Erkoç, dinleyicilerinden yoğun alkış aldı. Folkart Academy bünyesindeki Ustalarla Tiyatro Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler bugün ise \'Sersefil\' isimli müzikali İzmir Fuarı’nda sahneleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86.İEF geceleri renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Mogamba’da Fatih Erkoç sahneye çıkarken, Atatürk Açıkhava’da Hisse-i Şayia, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde ise Sevgilime Göz Kulak Ol tiyatro oyunları sahnelendi. Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bugün (Cumartesi) ise yine dopdulu olacak. Folkart Academy oyuncularının oynadığı Sersefil isimli müzikal sahnelenecek. Mogamba’da Ferit Odman cazseverlerle buluşurken, Cimri isimli tiyatro oyunu da İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde perde açacak.

SERSEFİL MÜZİKALİ

Folkart’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile kendi bünyesinde kurduğu Folkart Academy, bünyesinde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, ilk oyunları Sersefil Müzikali ile sahneye çıkıyor. \'Sanata Değer\' sloganıyla yola çıkan Folkart Academy’de tiyatro eğitimi alan öğrenciler, usta tiyatro sanatçıları ile aynı sahneyi paylaşacak. Ustalarla Tiyatro Atölyesi’nde eğitim alan 28 özel sınıf öğrencisi “Sersefil” isimli müzikali 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahneleyecek. Folkart Academy öğrencilerinin profesyonel tiyatro oyuncuları ile birlikte sunacağı müzikal, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda 26-27 Ağustos tarihlerinde İzmirlilerle buluşacak. Müzikal, uyuşturucu bağımlılığının, insan hayatlarına olumsuz etkilerini, darmadağın olan büyük bir aşk hikayesi üzerinden ele alıyor.

Ayrıca Folkart’ın Kültürpark’taki etkinlik alanında Folkart Academy’nin yeni dönem tiyatro eğitimleri için ön kayıtlar alınacak.

FATİH ERKOÇ \'EMMİOĞLU\'NU CAZA UYARLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86.İEF’de Fatih Erkoç rüzgarı esti. Folkart sponsorluğunda bu yıl 2\'nci Kez organize edilen Mogambo Caz Geceleri’nin konuğu ünlü sanatçı Fatih Erkoç oldu. Caz müziğinin sevilen ismi Fatih Erkoç, sahne performansıyla İzmirlilere unutmaz bir gece yaşattı. Sahnede İzmir’i çok sevdiğini dile getiren Erkoç, İzmir’de her sahneye çıkışında ayrı bir heyecan hissettiğini belirtti. Erkoç, sahnede farklı dillerde caz parçaları seslendirdi. Özellikle arabesk müziğin efsane parçalarından \'Emmioğlu\' nu caza uyarlayan Erkoç, dinleyicilerinden yoğun alkış aldı.

SAHNEDE BÜYÜK USTAYA ÇİÇEK

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Zihni Göktay’ın başrolünü oynadığı Hisse-i Şayia “Bir Evlilik Komedisi” oyunu önceki gün olduğu gibi dün de yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda Folkart Fuar Koordinatörü ünlü oyuncu Volkan Severcen, usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ve beraberindekilere çiçek vererek teşekkür etti.

AYDAN ŞENER’DEN SEYİRCİYE ÖVGÜ

İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde ise yine ünlü isimler sahnedeydi. İzmirliler, Haldun Dormen\'in sahneye koyduğu Aydan Şener’in ve bir çok ünlü ismin rol aldığı \'Sevgilime Göz Kulak Ol\' isimli tiyatro oyununa büyük bir ilgi gösterdi. Tiyatro severler oyun bitiminde oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Oyun sonrası konuşan oyuncu Aydan Şener, İzmir’i ve İzmirlileri çok sevdiğini söyledi. Aydan Şener, ‘Güzel İzmir, Türkiye’nin incisi ve her bakımdan gururu olan İzmir’i ve İzmirlileri çok seviyorum. İzmir’e ne zaman gelsek hep aynı tatlılık ve sevecenlikte bir seyirciyle karşılaşıyoruz. Çok seviyorum İzmir seyircisini’ dedi.

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