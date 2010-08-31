Fatih Erkoç: 'Aziz Nesin haklı'

T24 - Ünlü sanatçı Fatih Erkoç, Aziz Nesin'in 'Türk milletinin yüzde 60'ı aptaldır' sözüne atıfta bulunarak, 'Aziz Nesin abim bu milleti çok iyi tanımış dedi.





Hafta sonunda Kıbrıs Malpas Otel’de sahne alan Fatih Erkoç müzik çalışmalarından, referanduma kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.





12 Eylül’de yapılacak referandum hakkında vatandaşların zıt fikirlerde olmasından dolayı şaşkınlık içinde olduğunu belirten Fatih Erkoç, “Türk Milletinin yüzde 60’ı aptaldır” diyen Aziz Nesin’e atıfta bulunarak “Bence bunun en büyük nedeni çağdaşlaşamamak. Bu zıtlığı görünce Aziz Nesin’in söylemleri aklıma geliyor. Umarım referandumdan ülkemiz için en hayırlı sonuç çıkar” dedi.





12 Eylül’de çalıştığı için oy kullanamayacağını söyleyen Erkoç, “Her millet hak ettiği seviyede yönetilir. İnsanlar bilgili ve bilinçli olmalıdır. Olmasını bilirse çağdaş bir biçimde yaşarlar. Mesela bizim milletimize bakıyorum, televizyon haberlerinden kendisine mikrofon uzatanların karşısında bilgisizce cevaplar veriyorlar” ifadesini kullandı.





