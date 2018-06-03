Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi: Milli Görüş camiasını kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin kurucu kadrolarının da içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, temmuz ayında yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Milli Görüş çizgisinin hakkıyla temsil edilemediğini iddia eden Erbakan, "Camiayı kurtaracağız" ifadesini kullandı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Yunusemre Belediyesi bahçesinde verilen iftarın ardından konuşan Erbakan isim vermeden Saadet Partisi'ni eleştirerek, "Erbakan Hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilebilmesi için, aslına özüne uygun bir şekilde temsil edilebilmesi için gereken resmi adımları bir an evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan Hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip, yüz aklığıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple diyoruz ki; Milli Görüş camiasını ve milletimizi ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan, Milli Görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti artık gelmiştir" dedi.

Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeniden Erbakan, yeniden Milli Görüş kervanı ne zaman ve nasıl yola çıkacak? Yıllardır beklediğimiz partimize, siyasi çalışmalarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu da son birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi; şu andaki planımıza göre seçimler sonrasında temmuz ayı içinde abdestimizi tazelemeyi planlıyoruz. Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz."