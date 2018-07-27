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Fatih Erbakan yeni parti çalışmalarına hız verdi: Türkiye'yi Erdoğan'dan sonra ben yöneteceğim

Erbakan, parti tanıtım stratejilerini de takipçileriyle paylaştı

27 Temmuz 2018 11:18

24 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ardından muhalefet kanadında kurultay tartışmaları başladı. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan da yeni parti çalışmalarına hız verdi. "Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıdıklarını" ifade eden Erbakan, kendisini, “Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi yönetecek isim” olarak tanımladı.

Fatih Erbakan da yeni parti çalışmaları için harekete geçti. Odatv’de yer alan habere göre; Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda kendisini, “Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi yönetecek isim” olarak yansıtan Erbakan, parti tanıtım stratejilerini de takipçileriyle paylaştı. 

“Büyük kongre 30 Eylül'de”

Manisa’da Erbakan Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğine katılan vakfın başkanı Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin büyük kongresini Eylül’de yapıp Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söylemişti. Erbakan, “Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz” demişti.

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