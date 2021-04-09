Fatih Erbakan: Seçime yakın bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir ama teklif gelmedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçime yakın bir dönemde o dönemdeki konjonktür şartlar, yeni siyasi ortamı değerlendirilip ve temel prensipler ilkeler doğrultusunda bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir” dedi.

Artvin’e giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeniden Büyük Türkiye' programına katıldı.

Burada partililere seslenen Erbakan, erken seçimin olma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi. Erbakan, “Bunun nedenlerinden birincisi ekonomik darboğaz ve iktidarın içinde bulunduğu mali sıkıntı. Hem borçlanma, hem borçların faizinin ödenmesi, Merkez Bankası'nın rezervinde ekside olması, dolayısıyla ekonomik anlamda bu işi çevirip yürütmeleri son derece zorlaştı, son derece sıkışık noktaya geldi. Diğer bir konu da Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olması ile ilgili tartışmalar oluyor. 2014’te seçildiniz, meclis seçti. 2018’de de halk seçti. Üçüncü kez aday diyenler var. Bunları halletmek, bu tartışmaya girmemek bakımından meclise erken seçim kararı aldırıp, bu olması halinde üçüncü kez de olsa aday olabiliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da erken seçim ihtimalini artırdığını düşündüğünüz etmenlerden bir tanesi” açıklamasını yaptı.

"Seçime yakın bir ittifakta yer alabiliriz"

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Bizim derdimiz milletin derdine derman olmak. Hem ekonomi alanında, hem sosyal alanda, dış politikalarında ne adım atılacak, bir ittifak içinde olduğumuz zaman o ittifakın devlet yönetimini ele alması halinde bu alanlarda milletin derdine derman olacak adımlar atacak mı? Bizim projelerimize bizim ilkelerimize, milli görüş prensiplerine uygun bir yönetim olacak mı, olmayacak mı? Bu olmayacaksa tabi o ittifakta yer almamızın bir anlamı yok. Ancak bu olacaksa bizim içinde bulunmamız söz konusu olur. Tabii Türkiye’de 24 saat bile çok uzun bir zaman. Yeni yeni partiler kuruluyor. Çok değişik alternatifler ortaya çıkma ihtimali var. Seçime yakın bir dönemde o dönemdeki konjonktür şartlar, yeni siyasi ortamı değerlendirilip ve temel prensipler ilkeler doğrultusunda bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir. Yer almaya da biliriz.”

"İttifak için teklif gelmedi"

"Türkiye'deki iki yüz bin sandıkta müşahitlerimizi belirlemek üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 3 aydan bu yana dolayısıyla teşkilatlarımızda bizlerde tek başına seçime girmeye hazırız. Tek başımıza girip aynı büyük kongremizde büyük bir sürpriz yaptığımız gibi seçimlerde büyük bir sürpriz yapma durumumuz mümkündür. Ama kesinlikle ittifak yapmayacağız demiyoruz. Belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde ve seçime yakın bir dönemde şartları da değerlendirerek bir karar alıp tabi partimizin yetkili kurulları, teşkilatlarımızla da bu konuyu görüşüp istişare edilerek bir sonuca ulaşılır. Herhangi bir teklif gelmedi. Gelmemesi de tabii doğal. Çünkü seçime daha zaman var ve Türkiye’de de 24 saat uzun bir zaman. Partilerle görüşmelerimiz oluyor. Genel başkan yardımcıları düzeyinde, genel başkan düzeyinde bir kısmı basına bunların yansıdı. Bu da doğal bir durum. Ülkenin meseleleri, sorunları, çözüm önerileri, çözüm için ne yapılabilir? Bunlar konuşuluyor. Ama doğrudan bir ittifak görüşmesi, planı halihazırda olmadı” (DHA)

