Fatih Erbakan: Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı

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'Deviririz demedim'

'Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı'

'Gereken yapılacak'

Saadet Partisi'nde hafta sonu gerçekleşen olaylı kongrenin ardından Numan Kurtulmuş'un Erbakan'a rağmen 2. kez genel başkan seçilmesinin ardından Saadet cephesinde sular hâlâ durulmadı.Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Kongre'de salt çoğunluğun aranmadığı 3. turda 310 oyla genel başkan seçilen Numan Kurtulmuş'a Şevket Kazan başta olmak üzere, Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları sert tepki gösterirken, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'da yaşananlarla ilgili sessizliğini bozdu.Akşam gazetesinden yayımlanan röportajında Numan Kurtulmuş'un gideceğini, 45 gün içinde yeni kongrenin düzenleneceğini belirten ve NTV'nin de sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Beslendi kelimesi kullanmadım. Deviririz demedim. Milli görüş lideri babama itaatsizlik. Babam da rahatsız. Birinci ağızdan bunu açıklıyorum.Tasfiye edilemez Erbakan. Buna kimsenin gücü yetmez. Yapılan hareket hoş değil. 1000 oyla seçilen Numan Bey 310 oy aldı bu seçimde. 100 oy da kafası karışık ve Erbakan hocanın izni vardır diye oy verenler.Bundan sonra delegelerden imza toplanıp olağanüstü bir kongreye gidilecek. 3’te 1 imza toplandı bildiğim. Yakında Genel kurul olacaktır.Konuşmasında çelişki oldu. Ben beyaz listesindeysem ve liste Erbakan Hoca ile yapılmışsa neden istifa edeyim.Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı."Fatih Erbakan, 4. Olağan Kongre'de yaşananlarla babasına itaatsizlik yapıldığını ve gerekenin yapılacağını belirttiği Akşam gazetesindeki röportajında 45 gün sonra gerçekleştirilecek kongreyle yönetimin ellerinden alınacağını belirtmişti.