Fatih Erbakan: Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı

T24 - Ankara'da pazar günü gerçekleştirilen Saadet Partisi 4. Olağan Kongresi'nde Milli Görüş lideri Erbakan'a rağmen 2. kez genel başkan seçilen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u eleştiren Fatih Erbakan, "Sonuç olarak Erbakan Hoca'ya ve Milli Görüş prensiplerine itaatsizlik
gösterilmiştir" derken, Kurtulmuş'un isitfa etmemesi halinde genel başkanlığının elinden alınacağını ima etti. Fatih Erbakan: Numan Bey gidecek!
Saadet Partisi'nde hafta sonu gerçekleşen olaylı kongrenin ardından Numan Kurtulmuş'un Erbakan'a rağmen 2. kez genel başkan seçilmesinin ardından Saadet cephesinde sular hâlâ durulmadı.
Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Kongre'de salt çoğunluğun aranmadığı 3. turda 310 oyla genel başkan seçilen Numan Kurtulmuş'a Şevket Kazan başta olmak üzere, Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları sert tepki gösterirken, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'da yaşananlarla ilgili sessizliğini bozdu.
Akşam gazetesinden yayımlanan röportajında Numan Kurtulmuş'un gideceğini, 45 gün içinde yeni kongrenin düzenleneceğini belirten ve NTV'nin de sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Deviririz demedim'
"Beslendi kelimesi kullanmadım. Deviririz demedim. Milli görüş lideri babama itaatsizlik. Babam da rahatsız. Birinci ağızdan bunu açıklıyorum.
Tasfiye edilemez Erbakan. Buna kimsenin gücü yetmez. Yapılan hareket hoş değil. 1000 oyla seçilen Numan Bey 310 oy aldı bu seçimde. 100 oy da kafası karışık ve Erbakan hocanın izni vardır diye oy verenler.'Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı'
Bundan sonra delegelerden imza toplanıp olağanüstü bir kongreye gidilecek. 3’te 1 imza toplandı bildiğim. Yakında Genel kurul olacaktır.
Konuşmasında çelişki oldu. Ben beyaz listesindeysem ve liste Erbakan Hoca ile yapılmışsa neden istifa edeyim.
Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı."'Gereken yapılacak'
Fatih Erbakan, 4. Olağan Kongre'de yaşananlarla babasına itaatsizlik yapıldığını ve gerekenin yapılacağını belirttiği Akşam gazetesindeki röportajında 45 gün sonra gerçekleştirilecek kongreyle yönetimin ellerinden alınacağını belirtmişti.