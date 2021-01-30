Fatih Erbakan: Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı

HaberTürk'te katıldığı bir programda konuşan Erbakan, Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelere bulundu. Erbakan, "Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı" açıklamasında bulunurken, şu ifadeleri kullandı.

Erbakan ayrıca, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili olarak da "Milli menfaatlere zarar vermeyecek şekilde ilişkiler devam etmeli ama Amerikan yönetiminin PKK/YPG sicili ortada" ifadesini kullandı.

Öte yandan Erbakan, "İttifak meselesini geniş çerçevede açtınız ama bu 3. ittifak meselesini birazcık daha somuta indirgeyebilir miyiz? Yani siz kimlerle bir araya gelirsiniz veya kimlerle gelmem dersiniz? Biz oradan da bir sonuç çıkartabiliriz. HDP ile CHP ile sanırım gelmiyor musunuz?" sorusuna "Bunun toplumdaki karşılığı faydadan çok zarar getiriyor" diyerek HDP ve CHP ile ittifaka sıcak bakmadığını söyledi. Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun toplumdaki karşılığı faydadan çok zarar getiriyor. Yani sinerji yerine tam tersine negatif etkisi oluyor. İktidara da çok hazır bir argüman oluyor. Önünde CHP'nin HDP'nin olduğu bir ittifakta kim oraya geçerse geçsin bir sürü söylenecek sözler oluyor. İşte Saadet Partisi'nin yaşadıkları ortada.

"Dolayısıyla bununda ortadan kalkması, kırılması bakımından... İşte sağ partiler, muhafazakar insanların olduğu bir 3. ittifak... Örneğin İYİ Parti olabilir, Demokrat Parti olabilir, Saadet Partisi de olabilir. Sayın Davutoğlu'nun partisi (Gelecek Partisi) de olabilir, Büyük Birlik Partisi olur, Yeniden Refah Partisi olabilir. Yani olabilir diye konuşuyorum ben.

"Böyle bir çerçeve çizildi, görüşme oldu gibi bir ifadem yok. Ancak olabilir."