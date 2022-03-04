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Politika

Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu aday olursa ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz

Erbakan, Erdoğan karşısındaki adayın çizgisine bakacaklarını söyledi

04 Mart 2022 21:47

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde "Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.

2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, partilerin de seçim hazırlıkları hızlanmaya başladı. Biir tarafta AKP ve MHP'li Cumhur İttifakı bulunurken diğer tarafta ise CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi 6'lı bir ittifak oluşturdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise daha önce yaptığı açıklamalarda her iki ittifaka da katılım ihtimalinin yüzde 1'in altında olduğunu söylemişti.

Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Erbakan, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye soruldu.

Erbakan ise yanıt olarak "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.

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