Fatih Erbakan: İslamı sadece namaz kılmak değil, Allah yolunda cihad etmek olduğunu öğretti

T24 - 85 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Fatih Camii'nde babasının cenazesinin başında konuştu. Oğul Erbakan, " Babam, Müslümanlara İslam’ın sadece namaz kılmak, oruç tutmak, değil Allah yolunda cihad etmek olduğunu ve tüm insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu öğretti" dedi.



Fatih Erbakan babasının ardından şu sözleri söyledi:

Tüm cemaatimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’in dizinin dibinde hepimizin lideri, hepimizin babası olan çok müstesna bir şahsiyeti muhterem babamı ebedi hayatına uğurlama için toplandık bizler ailesi olarak şahidiz ki kendisi Türkiye’deki ve tüm dünyadaki Müslümanlara İslam’ın sadece namaz kılmak, oruç tutmak, değil Allah yolunda cihad etmek olduğunu ve tüm insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu öğretti.



Kendisi de son nefesine kadar canı ve malıyla mücadele etti. Şahitlik ederiz ki kendisi hayatı boyunca yapacağı her işte adım atarken ahireti düşünerek hareket etti. Kendisi kendisine haksızlık edenlere karşı hep iyi düşündü. Onların da iyi olması için çalıştı. Bizler kendisinden razıyız Cenab-ı Allah da dileriz ondan razı olur. Allah hepinizden razı olsun.



