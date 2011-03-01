T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Erbakan: İslamı sadece namaz kılmak değil, Allah yolunda cihad etmek olduğunu öğretti

Cenaze namazının kılınmasının ardından oğul Fatih Erbakan, babasının tabutu başında bir konuşma yaptı.

01 Mart 2011 02:00

T24 - 85 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Fatih Camii'nde babasının cenazesinin başında konuştu. Oğul Erbakan, " Babam, Müslümanlara İslam’ın sadece namaz kılmak, oruç tutmak, değil Allah yolunda cihad etmek olduğunu ve tüm insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu öğretti" dedi.

Fatih Erbakan babasının ardından şu sözleri söyledi:

Tüm cemaatimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’in dizinin dibinde hepimizin lideri, hepimizin babası olan çok müstesna bir şahsiyeti muhterem babamı ebedi hayatına uğurlama için toplandık bizler ailesi olarak şahidiz ki kendisi Türkiye’deki ve tüm dünyadaki Müslümanlara İslam’ın sadece namaz kılmak, oruç tutmak, değil Allah yolunda cihad etmek olduğunu ve tüm insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu öğretti.
 
Kendisi de son nefesine kadar canı ve malıyla mücadele etti. Şahitlik ederiz ki kendisi hayatı boyunca yapacağı her işte adım atarken ahireti düşünerek hareket etti. Kendisi kendisine haksızlık edenlere karşı hep iyi düşündü. Onların da iyi olması için çalıştı. Bizler kendisinden razıyız Cenab-ı Allah da dileriz ondan razı olur. Allah hepinizden razı olsun.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24