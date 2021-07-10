Fatih Erbakan: Eski dost düşman olmaz, biz iktidara yanlışlardan dönülmesi için uyarıda bulunuyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘’Eski dost düşman olmaz. Biz iktidara düşmanlık yapmak için değil, bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıda bulunuyoruz ’’dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin 1'inci Balıkesir Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erbakan, siyaseti intikam almak için yapmadıklarını belirterek, "Eski dost düşman olmaz. Biz iktidara düşmanlık yapmak için değil, bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıda bulunuyoruz. Bu kardeşlik hukukun gereğidir. Kul hakkı, tüyü bitmemiş yetimin, mazlumun hakkı, en çok dikkat etmemiz gereken konuların başında geliyor. Paylaşımda adaletin uygulanması biz Millî Görüşçülerin en tavizsiz olması gereken konudur" dedi.

“Bu sistemi kaldıracağız”

Kongrede konuşan Fatih Erbakan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, elektrik fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığını belirterek, "Böylece dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde, son 3,5 yılda elektriğe toplamda yüzde 122 oranında zam yapılmış oldu. Doğal gaz da yüzde 100 zamlanmış oldu. Hayır bu böyle gitmez. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu düzeni değiştireceğiz. Fakirden alıp, zengine veren bu sistemi ortadan kaldıracağız" diye konuştu. (DHA)