Fatih Erbakan: Erbakan Hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynayanların ülkeyi getirdiği nokta

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İşte size borç-faiz-çimento ekonomisinin sonu. İşte Millî Görüş’ten uzaklaşmanın getirdiği son. İşte Erbakan Hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynayanların ülkeyi getirdiği durum bu” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin aylık olağan il başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi. Sözlerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı kutlayarak başlayan Erbakan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bugün Türkiye’ye baktığımızda borç, faiz, zam, enflasyon, yoksulluk, alım gücünün düşmesi ve paylaşımda adaletsizliğin olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Faize 1 yılda 300 milyar lira ayrılırken tarımsal desteklemelere 25,8 milyar lira ancak ayrılıyor. 300 milyar lira faize verilirken milyonlarca EYT’liye yıllık 26 milyar çok görülüyor. İmtiyazlı holdinglere, Cargill’e vergi muafiyeti çıkarılırken vergi borcunun faizini dahi ödeyemeyen çiftçimize, köylümüze haciz getirilmekte, traktörüne el konulmaktadır.

"Vatandaşın bankalara olan borcu 20 yılda 170 misli artmış"

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına sadece mart ve nisan aylarında 16 buçuk milyar lira ödeme yapılırken milyarlarca emekliye bayram ikramiyesi 12 buçuk milyar lira verilmiş. Kur korumasına verilen ödeme bayram ikramiyesi olarak verilse emekliye bayramda 2 bin 500 TL düşüyordu.

Bakan yardımcıları bürokratlar 3,5 maaş alırken ‘Emekliye çift dikiş yaptırmam’ deniliyor. Sadece tek bir rakam milletin içinde bulunduğu durumu anlatmaya yeter. Vatandaşın bankalara olan borcu 20 yılda 6 milyar liradan 1 trilyon 37 milyara çıkmış. Yani 170 misli artmış.

"Hükümetin bir senede 300 milyar dolar bulup ödemesi lazım"

Bütün baskılara bütün sıkıştırmalara rağmen dolar 16 lirayı aştı. Üretimsizlik, dış ticaret açığı doların yükselmesine sebep oluyor. 4 aylık dış ticaret açığımız 32,5 milyar dolar bu hızla giderse yıl sonu 100 milyar doları aşacak. 190 milyar dolar da vadesi gelen dış borç ödemesi.

Yani hükümetin bir senede 300 milyar dolar bulup ödemesi lazım. Dövize olan bu talep döviz kurlarının yükselmesine neden oluyor. Döviz kurları yükselince enflasyon patlıyor çünkü ithalata bağımlı bir ekonomisin.

"Erbakan Hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynayanların ülkeyi getirdiği nokta"

Dövizin yükselmesi aynı zamanda hazinenin de patlaması demek çünkü Kur Korumalı Mevduat Sistemi’ne ödeme yapmak zorundasın. Dövizin yükselmemesi için aylardan beri arka kapıdan döviz bozduruluyordu artık o da kalmadı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi eksi 61 milyar dolara inmiş. Tam bir sıkışmışlık çaresizlik hali içindeler. İşte size borç-faiz-çimento ekonomisinin sonu. İşte Millî Görüş’ten uzaklaşmanın getirdiği son. İşte Erbakan Hocamız ders anlatırken arka bahçede top oynayanların ülkeyi getirdiği nokta.

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