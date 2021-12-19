Fatih Erbakan'dan asgari ücret tepkisi: 2-3 ayda eriyip gidecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni asgari ücrete ilişkin olarak, “Yaptıkları bu zam da yüzde 60’ı geçen enflasyon karşısında 2-3 ayda eriyip gidecek maalesef” dedi.

Yeni yıl itibariyle geçerli olacak asgari ücret zammına değinen Erbakan, “Yeni yapılan zamla birlikte asgari ücret, saat başı brüt 1 dolar 20 sente yükseldi. Bizi kıskanan Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de ortalama saat başı 12 dolar. Yani o ülkelerdeki asgari ücretlinin 1 saat çalışarak alabileceği ürünü, bizim asgari ücretlimiz köle gibi 10 saat çalışarak ancak alabilecek. İktidarın öve öve bitiremediği, ‘büyük zam yaptık’ dediği yeni zamlanmış asgari ücretin durumu bu” diye konuştu.

Erbakan, “Yaptıkları bu zam da yüzde 60’ı geçen enflasyon karşısında 2-3 ayda eriyip gidecek maalesef. Ülkedeki açlık sınırının 4 bin lira seviyesinde olduğunu düşünürsek 7 milyon insanı ve ailesini, önümüzdeki birkaç ayda yeniden açlık sınırının altında kalmaya mahkum etmiş olacaklar” dedi.

"Ekonomik krizin sebebi iktidar"

Ülkede yaşanan ekonomik krizin sebebin iktidar olduğunu belirten Erbakan, “İktidar ha bire düşmanlar uydurup sorumluluğu başkasının üzerine atma derdine. Halbuki bütün bu durumun sorumlusu, 19 yıldır borç-faiz-zam vergisi ekonomisini uygulayan iktidarın ta kendisidir. İktidar, ekonomik krizin suçunu bugüne kadar dış güçlere, zincir marketlere, patatesçilere, soğancılara, pandemiye bağlıyordu. Şimdi yeni suçlu stokçular oldu. Stokçuluk, enflasyonun sebebi değil sonucudur. Stokçuluk, sizin 19 senedir uyguladığınız beton ve çimento ekonomisinin sonucu” diye konuştu.