Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve madalya takmak gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün beraberinde Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez ve Ankara Teşkilat Başkanları ve Ankara İl Yönetimi ile birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti. Partisinin projesi kapsamında çiftçiler ile bir araya gelen Erbakan, çiftçinin tarladaki durumunu yerinde gözlemledi.

Erbakan ve beraberindekileri, Yeniden Refah Partisi Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk ve partililer karşıladı. Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkanlığınca geliştirilen proje kapsamında Kasım ayında Kuşçu Mahallesi'nde partiye ait yaklaşık 30 dönüm arazide ekimi yapılan buğdayın biçim işlemi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Erbakan ve parti heyeti daha sonra Polatlı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Projeye ilişkin bilgi veren Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkanı Fatih Öztek, bir siyasi iktidarın çiftçinin ürününü ekerken biçerken yaşadıklarını bilmeden fiyat vermesinin doğru olmadığını ve bu amaçla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Çiftçinin alnından öpmek lazım"

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Fatih Erbakan, “En iyi ihtimalle, 27 dönüm tarlada yapılan tarımın, ekimin, biçimin, hasadın sonunda, Ekim-Kasım ayından bu yana 9-10 aylık emek ve uğraşın sonunda elde edeceğimiz gelir aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Elde edilen buğdayın yanında samanın da değerini katmanıza rağmen maliyeti düştüğünüz zaman yıllık 7 bin 200 lira gibi bir gelir elde ediliyor. Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" diye konuştu. (İHA)