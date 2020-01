Fatih dizisinde at krizi yaşandı

Med Yapımın yapımcılığında gerçekleşen ve Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dizisi olduğu iddia edilen Fatih dizisinin çekimlerinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak olan Mehmet Akif Alakurt için bir türlü uygun at bulunamadığı öğrenildi.

Dizi için hazırlıklar sona erdi. Kanal Dde yayınlanacak dizi ilk defa 30 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciye buluşacak.

Çekimlerine Temmuz ayının son günlerinde başlanan dizinin hazırlık aşamalarında at krizi yaşandı. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikasında kurulan platoda gerçekleşen dizide Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak olan Mehmet Akif Alakurt için bir türlü uygun at bulunamadığı öğrenildi. Mehmet Akif Alakurtun boyunun uzun olması nedeniyle kendisine uygun at bulunamaması üzerine yapım şirketi yurt dışından at getirerek soruna çözüm buldu.