Fatih Çintimar: "2020'ye daha profesyonel bir ekiple başlayacağız"

\"Önümüzdeki yıllarda hepsi madalya alacak\"

\"Fenerbahçe\'ye ayrıca parantez açmak lazım\"

\"Tesisler atıl kalmıyor\"

Ramil Guliyev: \"O an çok mutlu oldum\"

Yasmani Copello: \"Küçük atletler yetiştirmek istiyorum\"

İSTANBUL - (DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, \"2016\'da Amsterdam\'da düzenlenen şampiyonayı 12 madalyayla tamamlamıştık. Müthiş bir performanstı ve olimpiyat yılı olduğu için büyük risk almıştık. Bu sefer de olimpiyat sonrası olduğu ve sporcular da form zirvesinde olduğu için herkes buraya yüklendi. Sene içinde yapılan analizler dahilinde biliyorduk yapabileceğimizi. Alacağımız madalyaları ve bunu da yapabilmiş olduk\" dedi.

TRT Spor\'da yayınlanan Ajans Saati programı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli atletler Ramil Guliyev ile Yasmani Copello Escobar\'ı konuk etti. Spor medyasının deneyimli ismi Yasin Dallı moderatörlüğünde; Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl\'ün katılımıyla gerçekleştirilen Ajans Saati programında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Berlin\'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Turnuvadaki sonuçtan memnun olduğunu ancak daha iyisini yapabileceklerine de vurgu yapan Çintimar, \"Hem Yasmani de hem de bayrak yarışında sevindik ama aynı zamanda da üzüldük. Çünkü her ikisinde de daha iyisini yapabiliriz. Çocuklar da daha genç. \'Yapabilir miyiz, olacak mı?\' derken, yapabileceğimizi de görmüş olduk\" şeklinde konuştu.

\"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HEPSİ MADALYA ALACAK\"

Genç sporcularla ilgili olarak da konuşan Çintımar, gelecek yıllarda birçoğunun madalya alabileceğini belirtti. Çintımar, \"Bu sene bizim yıldızlar takımımız da Avrupa Şampiyanosı\'na katıldı ve 7 tane madalya, 7 tane 4\'üncülük, 5 tane de madalya aldık. Bunların hepsi büyüdüğünde de madalya alacak genç sporcularımız. Gençlerde de 1 gümüş, 5 tane 4\'üncülük var. Ve bunların da hepsi bizim için ileride madalya demek. Sporcumuz Meryem Bekmez de 11 tane rekorla yarışı kapatmış oldu ki önümüzdeki yıllar için büyük başarı. Alperen Acet de 2.26 ile finale kalıp 2.24 ile 5\'inci olarak tamamladı. Önündeki sporcuların daha tecrübeli ve ilk kez yarışıyor olması nedeniyle bu dereceyi elde etti ama önümüzdeki yarışlarda dünyanın favorilerinden çünkü 2.30\'u geçti\" ifadelerine yer verdi.

\"FENERBAHÇE\'YE AYRICA PARANTEZ AÇMAK LAZIM\"

Fenerbahçe\'nin atletizm branşına olan katkı ve desteklerinden özellikle söz eden Çintımar, \"Şu an Fenerbahçe için ayrıca parantez açmak lazım. Tüm Fenerbahçe\'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Başkan ve ekibe çünkü yıldızlar, gençler ve büyüklerde ciddi yatırım yapıyorlar. Diğer büyükler, Beşiktaş ve Galatasaray da yatırım yapıyor ama Fenerbahçe\'nin yatırımı çok çok daha ileri seviyede. İnşallah diğer büyüklerimiz de atletizme bu kadar büyük bir katkı sağlarlar çünkü bir ülkede atletizm altyapısı gelişiyorsa spor gelişiyor demektir\" açıklamasında bulundu.

\"2020\'YE DAHA PROFESYONEL BİR EKİPLE BAŞLAYACAĞIZ\"

2020 Olimpiyatları\'na mevcut ekipten daha profesyonel bir ekiple hazırlanacaklarını söyleyen Çintımar, \"Şu an 125 tane olimpik kadroda, 250 tane de TOHM dediğimiz Türk Olimpik Hazırlama Dernekleri\'nde var. Çocuklar TOHM\'lardan hem maaş alıyorlar hem de konaklamalarında herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı sağlıyor. O çocukların yurt dışında antrenman yapmaları, hocaların eğitimlere gönderilmesi, kendi fizyoterapistleriyle de birebir görüşebiliyorlar artık. Bayramdan sonra bu ekibimiz daha profesyonel olacak. 2020\'ye kadar daha profesyonel bir ekiple hazırlanacağız. Son güne kadar yarışmak zorundasınız, her gün. O yüzden atletler biraz daha fazla yarışacak\" dedi.

\"TESİSLER ATIL KALMIYOR\"

Bulunan tesislerle ilgili olarak da bilgi veren Fatih Çintımar, sözlerini şu şekilde noktaladı: \"Tesisler atıl kalmıyor. Antrenör sayısına göre doluyor ama \'Daha fazla dolabilir mi?\' derseniz, elbette olabilir. Ne kadar çok insan bulup çalıştırırsak o kadar faydalı ama biz antrenör konusunda yeterli değiliz. Hem nitelik olarak hem nicelik bakımından. Yaklaşık 3 ay boyunca Atletizm Federasyonu olarak yurt içinden getireceğimiz atletlerin sahada hazırlıklarını tamamlamalarını sağlayıp, illerine göndereceğiz.\"

GULİYEV: \"O AN ÇOK MUTLU OLDUM\"

Öte yandan Avrupa Şampiyonası\'ndan dönen sporcular Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar da turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayrak yarışında ilk üçe girdikten sonra çok mutlu olduğunu belirten Ramil Guliyev, \"Tek olmadığımız için bayrak yarışı çok zevkli geçiyor. 8 oyuncu üzerinize geliyor ve haliyle çok heyecanlı oluyor. 9\'uncu sırada almıştım bayrağı ve elimden geleni yaptım. Yarışı bitirdik ve gördüm ki ilk 3\'e girmiştik. Çok mutlu oldum o an\" dedi.

Başka bir spor dalı da yapmayı düşünmediğini belirten Ramil Guliyev, \"Başka bir spor dalı için antrenman programım oldukça karışık. Haliyle başka bir spor dalı daha yapmayı düşünmüyorum\" ifadelerine yer verdi.

Fırsat buldukça küçük sporcularla bir araya geldiğini de vurgulayan Guliyev, sözlerini şu şekilde tamamladı: \"Kendimizden küçüklere yardımcı olmak için çok zamanımız olmuyor ama fırsat buldukça okullarda konuşmalar yapıyoruz. Bazen küçüklerin kamplarına gidip orada onlarla sohbet ediyoruz, sormak istedikleri soruları da sormuş oluyorlar. Spor her zaman iyi bir şey. Çocukların da yapması lazım. Ne kadar fazla çocuk sporla uğraşırsa biz de o kadar iyi seçme şansı yapabiliriz.\"

YASMANİ: \"KÜÇÜK ATLETLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUM\"

Türkiye\'de çok mutlu olduğunu ve ileride küçük atletler yetiştirmek gibi bir hayalinin olduğunu belirten Yasmani Copello Escobar, \"Türkiye\'de eşimle birlikte çok mutluyum. Şu an tamamlamam gereken bazı misyonlar var 2020 Tokyo Olimpiyatları gibi ama sonrasında benim gibi küçük atletler de yetiştirmek isterim\" dedi.

