Fatih Camii vaizinin çağrısı ardından sokağa çıkanlar: Paşaların tankı yıldıramaz halkı

Fatih Cami vaizi, namaz öncesi yaptığı konuşmada darbe girişimine karşı halkı sokağa çağırarak, "Vatana sahip çıkmak, devletin yanında olmak üzere 6.30'dan itibaren sizi Vatan Caddesi'ne bekliyoruz" dedi. Fatihliler, namaz ertesinde tekbirlerle sokakta toplandı. Kortejin attığı sloganlar arasında "Paşaların tankı, yıldıramaz halkı" da yer aldı.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Genelkurmay başkanı Hulisi Akar ve bazı komutanların rehin alındığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez darbe girişimine ilişkin olarak, tüm imamlara SMS yoluyla mesaj gönderdi. Mesajda "Milletimizin manevi rehberleri olarak her türlü kanun ve hukuk dışı girişimlere karşı milletimizle beraberiz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri olan minarelerimizden halkımıza bu büyük ihanete şiddete başvurmadan karşı koymaya davet ediyorum. Bu gece minarelerin ışığı yanacak, salalar verilerek milletimiz hukukuna sahip çıkmaya davet edilecektir." ifadesi yer aldı.

Bugün de Fatih Camii vaizi, namaz öncesi yaptığı konuşmada halkı darbe girişimine karşı sokağa çağırarak, "Vatana sahip çıkmak, devletin yanında olmak üzere 6.30'dan itibaren sizi Vatan Caddesi'ne bekliyoruz" dedi. Fatihliler, namaz sonrası tekbir getirerek sokağa çıktı. Ellerinde "Şimdi direniş vakti" yazılı pankartlar da taşıyan gruplardan oluşan kortej, tekbir getirdi, "Paşaların tankı, yıldıramaz halkı" sloganı attı.