Fatih Belediyesi'nin parklardan kovduğu Suriyeli mültecilere Alevi dernekleri sahip çıktı

Fatih Belediyesi, Kumkapı sahilindeki parklarda kalan Suriyeli Alevilerden parkın boşaltılmasını istedi. Mültecilere Alevi Kültür Dernekleri sahip çıktı. Suriye’den kaçan Alevi Türkmenler, kamplarda barınamadıkları için bölgedeki belediyeler tarafından batı illerine gönderiliyor.

Taraf gazetesinden Ayfer Çalıkılan'ın haberine göre, Halepli Türkmen Alevileri İstanbul Fatih Kumkapı’daki parklarda yaşam savaşı veriyor. Suriyeli mülteciler şimdi de Fatih Belediyesi’nin parkı boşaltın engellemeleriyle karşı karşıya. Dün Fatih Belediyesi’nden Nedim Bucak isimli bir belediye görevlisi Suriyeli mültecilere çarşamba gününe kadar parkı boşaltmalarını, çünkü parkın içine tüp geçit yapılacağını söyledi. Taraf’a konuşan Muhammed Arif isimli Suriyeli sığınmacı ise, polis ve zabıtanın kendilerine hafta sonuna kadar bu parktan çıkarılacakları uyarısında bulunduğunu söyledi. Parka her geçen gün daha çok Suriyeli sığınmacı geliyor. Şu an parkta 35 aile var. Toplamda da 300 sığınmacı parkta kalıyor. Belediye, Suriyelilere başka bir yer göstermeden parkın etrafını bariyerlerle kapattı. Bu arada, konuyla ilgili sorularımızı yanıtlaması için aradığımız Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nden yetkililer konu hakkında açıklama yapmadılar.

İsimlerimizi aldılar

Selef Cuma isimli sığınmacı ise başlarından geçen diğer olayları şöyle anlattı: “Bir hafta önce kendilerini belediye başkan yardımcıları olarak tanıtan kişiler parka geldi. Bizim tek tek isimlerimizi aldılar. Bize yardım yapılacağını söylediler. Ancak kimse, şimdiye kadar bize yardım yapılmadığı gibi, bir daha da gelen olmadı. Sonra tekrar geldiler ve bizden beş kişiyi Belediye Başkanı’yla görüştürmek istediler ama biz korktuk ve gitmedik dedi. Bizimle beraber gelen bir çocuğun karnına sürekli kramp giriyor. 112’yi aradık. Sağlık görevlileri gelip bir şurup verdi ve başka bir şey yapmadan gittiler. Çocuk hâlâ aynı ağrılarla boğuşuyor. Selef Cuma, polisin gece parkta güvenlik önlemi almadığını söyleyerek şöyle devam etti: “Gece parka başta madde bağımlıları olmak özere birçok kişi geliyor. Bunlar arasında madde bağımlıları, esrar ve içki içen insanlar var. Bunlar parkta yatan sığınmacılara küfür ediyor.” Zeliha adındaki bir sığınmacı sabahları yiyecek almak için kağıt mendil sattıklarını ancak polisin kendilerini engellediğini söyledi. Zeliha, “Polis gelip bizi yakalıyor. Mendillerimize, paramıza el koyuyor. Sonrada bizi kaldığımız parktan çok uzak olan bir yere götürüp bırakıyor” dedi. Zeliha ayrıca atılan kimyasal gazdan dolayı çok sayıda akrabasının da öldüğünü belirtti.

Yardımları bize sattılar

Sığınmacılardan Ali Ergüneş, Suriyeli Muhaliflerin kendilerine gelen yardımlara el koyup kendilerine parayla sattığını ifade ederek şunları söyledi: “Esad bize orada yardım gönderiyordu. Pirinç şeker vs yiyecek gönderiyordu. Ama yakınımızda bombalar patlamaya başladı. Ailelerimizden ölenler olunca bizde korktuk ve kaçtık. Suriye’deki muhalifler gelen yardımlara el koyuyorlardı. Sonrada o yardımları bize parayla satıyorlardı. Bu Türkmen Alevilere İstanbul’daki Alevi dernekleri sahip çıktı.

Aleviler sahip çıktı

Parklarda kalan 150 sığınmacı, Alevi Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği’nin girişimiyle İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Pir Sultan Abdal Cemevi’ne götürüldü. Sığınmacılarla ilgili Alevi Kültür Dernekleri Harekete geçti. Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, Sığınmacıların durumunu Taraf’ın haberinden öğrendiklerini söyleyerek sığınmacılara yardım etmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Akabinde Suriyeli Alevi sığınmacılar, Alevi derneklerinin parka gönderdiği dört otobüsle geçici olarak ikâmet edecekleri Pir Sultan Abdal Cemevi’ne götürüldü.