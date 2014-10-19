Fatih Belediyesi'nden Bilal Erdoğan'ın vakfına 25 yıllığına bedelsiz taşınmaz

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, birisi yurt diğeri de eğitim merkezi yapılmak üzere iki taşınmazı, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç'ın da bulunduğu İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı’na 25 yıllığına bedelsiz verdi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının üzeri birer birer örtülürken dosyalarda şüpheli olarak isimleri geçenler işlerini yürütmeye devam ediyor. Bunun son örneği bu hafta başında 13 Ekim 2014 tarihinde AKP’li Fatih Belediyesi’nde yaşandı.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri olan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, birisi yurt diğeri de eğitim merkezi yapılmak üzere iki taşınmazı İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı’na 25 yıllığına bedelsiz verdi.

İlim Yayma Vakfı’nın kurucuları arasındaki en tanıdık isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan. Vakfı kuran İlim Yayma Cemiyeti’ndeki en tanıdık isim ise kamuoyunda “Alo Fatih” olarak tanınan eski Habertürk yöneticisi Fatih Saraç.

İlim Yayma Cemiyeti’nin adı 25 Aralık soruşturmasının ek klasörlerinde “Tuzla’daki 300 hektarlık ormanlık alanın verilmesi için girişimde bulunulan kurumlar arasında geçmiş” bu durum dinleme kayıtlarına yansımıştı.

AKP’li Fatih Belediyesi 17 Aralık operasyonuyla gündemden hiç düşmeyen TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz öğrenci yurdu vermişti. Fatih Belediye Başkanı Demir ile Bilal Erdoğan TÜRGEV’in yönetiminde yer alan isimlerdi. Bu kez bu isimler iki binayı bedelsiz olarak İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’ne vermek için bir araya geldi.

1 tane vakfa, 1 tane cemiyete

AKP’li Fatih Belediye Başkanlığı’nın 6 gün önce 13 Ekim 2014 tarihli Meclis gündemine taşıdığı konular şöyle:

Molla Hüsrev Mahallesi (eski Eminönü ilçesinde) Akif Paşa Sokak, 962 Ada 26 Parsel sayılı 114.60 m2 taşınmazın “Eğitim Merkezi / Yurt” yapılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz “İLİM YAYMA VAKFI’NA” verilmesi için başkana yetki verilmesi…

Başvuru tarihleri bile aynı

Mülkiyeti Yusuf Kurban adlı vatandaşa ait olan Ali Kuşçu Mahallesi 2122 Ada, 6 Parselde bulunan 170.00 m2 alanlı binanın demirbaşları ile birlikte Fatih Belediye Başkanlığı tarafından kiralanarak “Eğitim Merkezi” yapılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz “İLİM YAYMA CEMİYETİ’NE” verilmesi için başkana yetki verilmesi…

İlim Yayma Cemiyeti ve cemiyet bünyesinde kurulan İlim Yayma Vakfı’nın bedelsiz yurt ile eğitim merkezi talebiyle ilgili dilekçeler Fatih Belediye Başkanlığı’na aynı gün 22 Eylül 2014 tarihinde verilmiş. İki başvuruya da 13 Ekim 2014 tarihinde Fatih Belediye Başkanı Demir tarafından “olur” verildi. Demir’in olurunun ardından yaşanacak süreci gazetemize açıklayan Fatih Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu taleplerin hukuk, eğitim ve bütçe komisyonlarına havale edildiğini söyledi. Taleplerin komisyonlarda görüşülerek rapor haline getirilip ilk toplantıda meclis gündemine taşınacağını belirtti.