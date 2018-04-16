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Fatih Belediyesi mehteran takımı için ne kadar ödedi?

Muhalefet şerhinde Fatih Blediyesi'nin toplam 341 milyon 925 bin borcu olduğuna dikkat çekildi

16 Nisan 2018 12:31

Fatih Belediyesi’nin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan rapor açıklandı. Rapora göre Fatih Belediyesi, önceki gün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Edirnekapı surları üzerinde tek sıra oluşturarak bekleyen mehteran takımının da içinde bulunduğu "mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi" için 11 milyon 490 bin ödedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre CHP'li Meclis üyeleri, Fatih Belediyesi'nin 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan rapora şerh koydu. Raporda, önceki gün Fatih’teki temasları kapsamında yurttaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Edirnekapı surları üzerinde tek sıra oluşturarak bekleyen mehteran takımıyla ilgili ilginç bir detay yer aldı. Belediyenin mehter kültür sanat ve spor etkinlikleri organizasyon spor alımı ihalesi için 11 milyon 490 bin ödendi. Fatih Belediyesi’ne ilişkin CHP’li Meclis üyelerinin hazırladığı şerh raporunda belediyenin 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 341 milyon 925 bin borcu olduğuna dikkat çekildi. 

İhaleler AKP’liye

İstanbul Defterdarlığı’nın vergi alacağı için Fatih Belediye Başkanlığı’na haciz uygulayarak belediyenin İller Bankası’ndaki alacağına haciz koyduğuna dikkat çekildi. Raporu hazırlayan CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun tespitleri de raporda yer aldı.

Raporda 6 Ocak 2017’de gerçekleşen “Sulukule Sanat Akademisi ve her okula bir Orkestra Projesi ile Eğitim Organizasyon Hizmet alımı” ihalesini 507 bin 421 lira bedelle alan firmanın sahibi AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Bolcan olduğuna dikkat çekildi. Soylu, 15 Temmuz Heykeli’nin yapımı için 1 milyon 255 bin 356 lira harcandığına dikkat çekerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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