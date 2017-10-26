Fatih Ataylı: İYİ Parti isim olarak 'iyi' mi bilemedim; "Yeni Parti" daha mı iyi olurdu?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Dün Meral Akşener önderliğinde kurulan 'İYİ Parti'nin ismiyle ilgili yorumda bulundu. Ataylı, dünyadaki yeni siyaset trendinin artık yeni yüzler ve söylemlerle ilgi çektiğini belirterek partinin ismi hakkında "İYİ Parti isim olarak 'iyi' mi bilemedim; "Yeni Parti" daha mı iyi olurdu?" diye sordu.

Fatih Ataylı'nın "İstanbul’u alan Beştepe’yi de alır mı?" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2017) yazısı şöyle:

İYİ Mİ?

Meral Akşener partisini kurdu ve açıkladı.

Kurucular kurulunda bildik tanıdık isimlerin çok olmaması eleştiri konusu.

Katılmıyorum; dünyadaki yeni siyaset trendi bilinenlerin lehine gitmiyor.

Yeni yüzler, yeni söylemler, yeni isimler daha fazla ilgi çekiyor.

O açıdan sorun yok bence.

İYİ Parti isim olarak “iyi” mi bilemedim.

Sanki “Yeni Parti” daha mı iyi olurdu.

Logo çok tanıdık.

Bence onun da bir zararı yok.

Ampul de tanıdık bir simgeydi.

İkisi de ışık kaynağı sonuçta.

Biri gece olunca yakılır, diğeri gündüzün ışığı.

Lambaya karşı avantajı aynı zamanda ısıtması, doğal olması. Tabii bir de en ucuz enerji kaynağı.

Slogan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tescilli malı imiş.

Menderes Türel’in slogan ve hatta logo için dava açma ihtimalinden söz ediliyor.

Böyle yol kazaları hep olur.

Akşener’in çalıştığı ajansın hatası.

Ama dava açılması, siyasi rekabet açısından daha büyük hata olur.

Akşener’e ve partisine açılacak her dava İYİ Parti’ye iyi gelir.