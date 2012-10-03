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Yaşam

Fatih Altaylı'ya 'kiliseyi geri ver' kampanyası

Van’ın Yukarı Bakraçlı Köyü’ndeki Ermeni Kilisesi’nin, Fatih Altaylı’ya ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Ermeni vatandaşlar kilisenin Patrikhane’ye iadesi için mail kampanyası başlattı

03 Ekim 2012 22:17

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'ya ait, Van'da yedi kilise olduğunun ortaya çıkması üzerine, Türkiyeli Ermeniler 'kiliseyi geri ver' kampanyası başlattı. Fatih Altaylı, '' ben evimi bile tamir ettirmekten aciz adamım, Kültür Bakanlığı istesin hemen hibe edeyim'' dedi. 

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Van’ın Yukarı Bakraçlı Köyü’nde restore edilmek istenen Yedi Kilise’nin tapusunun Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’ya ait olduğunun ortaya çıkması üzerine, Türkiyeli Ermeniler, Altaylı’nın kiliseyi geri vermesi için kampanya başlattı.

Nadya Uygun adlı vatandaşın başlattığı kampanya kapsamında Altaylı’ya gönderilen mailde, “Türkiye’de çok ünlü bir gazetecisiniz. Kendinizi rezil ediyorsunuz. Dürüst, aklı başında ve uygar bir insanın yapacağı tek şey elindeki tapuyla Türkiye Ermeni Patrikhanesi’ne başvurup, kiliseyi ilgili vakfa devretmektir” denildi.

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Fatih Altaylı ise Ermeni vatandaşlara cevaben gönderdiği mailde, “Ben evimi bile tamir ettirmekten aciz bir adamım. Malla mülkle de işim olmadı hayatım boyunca. Buyurun. Patrikhane talep etsin, bu kiliseyi hemen hibe edeyim. Kültür Bakanlığı istesin, hemen vereyim” dedi.

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