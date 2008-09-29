Fatih Altaylı'ya havaalanında kötü sürpriz

Bayram Tatilini yurt dışında geçirmek için önceki gün ailesi ile Atatürk havalimanına gelen Gazeteci Fatih Altaylı pasaport kontrolü sırasında hakkında ‘yakalama kararı ve yurt dışı çıkış yasağı’ olduğu için polis tarafından yurt dışına çıkışı engellendi. Altaylı, dün yurt dışına çıkabildi.



Gazeteci Fatih Altaylı bayram tatilini yurt dışında geçirmek için önceki gece saat 23.00 sıralarında ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminaline geldi. Bilet işlemlerini tamamlayan Altaylı ailesi pasaport kontrolünden geçerken kötü bir süprizle karşılaştı.



Fatih Altaylı’nın Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen yakalama kararı olduğunun anlaşılması üzerine Altaylı, gerekli işlemlerin yapılması için havalimanı kısım amirliğine götürüldü.



Burada Cumhuriyet Savcılığının Altaylı hakkında verdiği karar kendisine tebliğ edildi. Altaylı ve ailesi gece geç saatlerde evlerine dönmek zorunda kaldı. Altaylı, hakkındaki karar gereğince gereken işlemleri yaptırarak dün öğle saatlerinde tatiline kaldığı yerden devam etmek için yurt dışı yasağını kaldırarak çıkış yaptığı öğrenildi. Altaylı’nın yasağının 140 bin YTL’lik bir borç yüzünden olduğu iddia edildi.



Almanya'nın Köln Kentinde 2002'de yapılan "Kadın Hakları: İnsan Hakları mıdır?" başlıklı panelde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadınlara tecavüz ettiğini ve gebe kadınlara dahi bekaret kontrolüne göndererek göz altına alınan kadınların cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.



Keskin'in bu konuşmanın ardından Altay'lı Radyo D'de gazete haberlerini yorumladığı programında Keskin'e yönelik olarak "Bu kadını ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim" demişti.



Bu açıklamanın arnıdan Altay'lı hakkında tazminat davası açılmış ve ceza almıştı. Aynı zamanda 2002'de konuyla ilgli olarak Altay'lı Basın Konseyi'ne de şikayet edilmişti. Bu şikayetin ardından Konsey, Altaylı'ya kınama cezası vermişti.

