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Yaşam

Fatih Altaylı'ya canlı yayında şok!

TekeTek programına Üzmez'in açıklamalarının yanısıra, avukatı Ergün'ün Altaylı'nın çıplak kadın figürlü kol düğmeleri üzerine söy

31 Ekim 2008 02:00

TekeTek'te önce Altaylı ve Üzmez konuştu. Söz sırası Hüseyin Üzmez'in avukatı Bülent Demir'e geldiğinde izleyenleri şaşırtan dialoglar gerçekleşti.

Hüseyin Üzmez, Haber Turk'te dün akşam yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Programa, Hüseyin Üzmez'in açıklamarının yanısıra, avukatı Bülent Ergün'ün Fatih Altaylı'nın çıplak kadın figürünün bulunduğu kol düğmeleri üzerine canlı yayında söyledikleri damgasını vurdu.

Avukat Bülent Demir, Altaylı'nın kol düğmelerine atıfta bulunarak kendisine, "playboy, zambara" imasında bulundu. Canlı yayında adeta şok olan Altaylı, avukatın düğmelerini nasıl gördüğünü sordu ve "aferim, kutluyorum, vallahi bravo" dedi. Avukat Bülent Ergün ise, "dört gözüm benden kaçmaz" dedi.

Programda önce cinsel istismar suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin Üzmez konuştu. Üzmez, suçlamaları kabul etmediğini ve kendisini bir komplonun ortasında bulduğunu iddia etti.

Söz sırası Hüseyin Üzmez'in avukatı Bülent Demir'e geldiğinde izleyenleri şaşırtan dialoglar gerçekleşti.Avukat Demir,söze başlarken Fatih Altaylı'nın kol düğmelerine dikkat çekerek "Kol düğmelerinizi gösterebilir misiniz?" dedi.

Altaylı kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Avukat Demir,ısrar ederek,"Kol düğmelerinizde çıplak kadın resmi var,cinsel organı gözüküyor" dedi.

Avukat Demir,kameralara dönerek,"ekrana getirebilir misiniz?" talebinde bulundu. Ancak avukatın iki kez ısrar etmesine rağmen kameralar kol düğmelerine yönelmedi.

Bu defa Altaylı,"Çıplak kadın resmi var,ancak cinsel organı gözükmüyor" dedi ve çıkartarak kendisi kameraya tuttu. Kol düğmeleri kısa bir süre görüntüye geldi.

Altaylı yaşananlardan dolayı yüzünün kıpkırmızı olduğu görüntülere yansıdı. Fatih Altaylı'nın yaşadığı şok bununla kalmadı. Avukat Demir,"Fatih Altaylı kol düğmelerinde fetiş öğeler taşıyor. Ben sizin kol düğmelerinizde olan çıplak kadın resmini kullanarak size 'Fatih Altaylı playboydur,zamparadır' diyebilir miyim?" sorusunu yöneltti.

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