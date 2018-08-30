Fatih Altaylı'dan TRT'ye: Anladığım kadarıyla 'Eski Amerika'ya tepkili

TRT’nin ‘western kuşağı’nı kaldırarak, Türk filmi yayınlama kararını dünkü köşesinde kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "TRT anladığım kadarıyla 'Eski Amerika'ya tepkili' diyerek yazısında bugün TRT'nin Amerikan filmlerinin bulunduğu yayın akışına yer verdi.

Yazar Altaylı "Bollywood değil Hollywood" başlığıyla yayımlanan yazısında "Görüldüğü kadarıyla TRT’nin gücü westernlere yetiyor. Ya da bu filmleri Amerikan’dan saymıyorlar." vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"TRT’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye karşıtı politikalarına tepki olarak western klasiklerini yayınlamaktan vazgeçtiğini hepiniz duydunuz.

Ben de dün bununla ilgili bir şeyler yazdım.

Ancak TRT anladığım kadarıyla “Eski Amerika”ya tepkili.

Çünkü western klasiklerini yayınlamaktan vazgeçen TRT’nin açıklanan yayın akışında görünen filmler şöyle:

29 Ağuston Çarşamba saat 20:00: Karayip Korsanları-Gizemli Denizlerde

31 Ağustos Cuma saat 20:00: Kung Fu Panda (ABD yapımı animasyon)

31 Ağustos Cuma 21:50: Son Samuray (Tom Cruise)

01 Eylül Cumartesi saat 11:25: Kung Fu Panda (Tekrar)

02 Eylül Pazar saat 03:45: Transformers- Yenilenlerin İntikamı

03 Eylül Pazartesi saat 02:30: Transformers- Ayın Karanlık Yüzü

04 Eylül Salı saat 03:30: Transformers-Kayıp Çağ

Görüldüğü kadarıyla TRT’nin gücü westernlere yetiyor.

Ya da bu filmleri Amerikan’dan saymıyorlar."

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