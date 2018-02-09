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Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya: Uğruna savaşılacak vatan parçasında ille de yalı olması gerekmiyor!

"Bir ülkenin toprağına sahip çıkması için bir müteahhit tarafından site mi yapılmış olması gerekiyor"

09 Şubat 2018 13:57

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Nagehan Alçı'nın “Üzerinde üç-beş keçi otlayan kaya parçacıkları için savaşalım mı yani?” sözlerine ilişkin olarak "Doğu’da, Güneydoğu’da uğruna binlerce şehit verdiğimiz dağların bazı bölgelerinde keçi bile otlamıyor.Ama keçilerin bile çıkamadığı o dağlarda evlatlarımız ölüyor.Uğruna savaşılacak vatan parçasında ille de yalı olması gerekmiyor" yorumunda bulundu.

"Bir ülkenin toprağına sahip çıkması için ille de üzerine bir müteahhit tarafından site mi yapılmış olması gerekiyor" diyen Altaylı, "Alçı 'Öyle bir işgal yok' deseydi bu tartışılabilirdi.Ama bu sözü tartışılmaz bile" diye yazdı.

Altaylı'nın Habertürk'te "Suriye için değil Türkiye için" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Gazetimizin yazarı Nagehan Alçı, televizyonda talihsiz bir fikir zikretti.

Ege’deki bazı küçük adacıkların Yunanlılar tarafından oldu bittiye getirilerek işgal edildiği iddia edilince Alçı, “Üzerinde üç-beş keçi otlayan kaya parçacıkları için savaşalım mı yani?” deyiverdi.

Bir ülkenin toprağına sahip çıkması için ille de üzerine bir müteahhit tarafından site mi yapılmış olması gerekiyor!

Alçı “Öyle bir işgal yok” deseydi bu tartışılabilirdi.

Ama bu sözü tartışılmaz bile.

Nagehan kardeşim gidip gördü mü bilmiyorum ama ben çok gittim.

Doğu’da, Güneydoğu’da uğruna binlerce şehit verdiğimiz dağların bazı bölgelerinde keçi bile otlamıyor.

Ama keçilerin bile çıkamadığı o dağlarda evlatlarımız ölüyor.

Uğruna savaşılacak vatan parçasında ille de yalı olması gerekmiyor!

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