Fatih Altaylı'dan Mesut Özil yorumu: Alman medyası izandan uzak, gerçeklerle bağını koparmış

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Alman medyası tarafından baskı uygulandığını savundu. Altaylı, "Alman medyası gerçekten kafayı yemiş durumda, üç genç çocuk üzerinden Türkiye’den intikam almaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman medyasında yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Fatih Altaylı, olayın yaşanmasının ardından Özil'e yoğun eleştiri yönelten Alman medyasını 'vefasız ve akılsız' olarak niteledi. Altaylı, üç futbolcu üzerinden Türkiye'den intikam alma çabası olarak nitelediği olaylar hakkında "Sporu siyasete alet edemezsiniz" açıklamasında bulundu.

Altaylı'nın "Alman medyasının rezilliği" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Alman medyası gerçekten kafayı yemiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere ziyaretinden beri, Alman medyası üç genç çocuk üzerinden Türkiye’den intikam almaya çalışıyor.

Neymiş, ana babalarının ülkesinin Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmişler!

Siyasi bir mesaj vermemişler, ağızlarından tek bir politik kelime çıkmamış.

Ama “hain ilan ediliyorlar”.

Niye?

Çünkü Alman medyası Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sevmiyor.

...

Sporu siyasete alet edemezsiniz.

Eğer bir sporcunun siyasetçiyle fotoğraf çektirmesine ilkesel olarak karşı çıkıyor olsaydınız ağzımı açıp tek kelime edemezdim.

Ama Alman sporcuların Merkel ile fotoğrafına gıkınızı çıkarmadınız hiçbir zaman.

Polonya asıllı bir Alman futbolcu Polonya Başbakanı ile poz verdiğinde de gıkınız çıkmaz biliyoruz hepimiz.

Ya bir başka ülkenin lideriyle.

Almanya, Dünya Kupası’ndan Mesut yüzünden elenmiş, çünkü Mesut, Erdoğan ile poz vermiş.

Bunu bile yazacak kadar izandan uzaklaşmış, gerçeklerle bağınızı koparmışsınız.

Eğer Mesut’un yüzünden elendiyseniz bunun nedeni ancak siz Alman medyası olabilirsiniz.

Bir futbolcuyu böyle bir tartışmanın ortasına çektiğiniz ve basit bir fotoğraftan kriz çıkardığınız içindir elenmeniz.

Düşün şu futbolcuların yakasından.

Bir turnuva önce o Mesut sizi şampiyon yaptı.

Aklınız yok belki ama biraz vefanız olsun"