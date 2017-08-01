Fatih Altaylı'dan Hüseyin Gülerce'ye: Yüzüme tükürmene izin vermem; dilinde Gülen'in alt bölgelerinin kokusu vardır!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine yönelik olarak "Allah bana izin verse de yüzüne tükürsem" diyen Star yazarı Hüseyin Gülerce'ye tepki gösterdi. Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Gülerce'ye Altaylı'nın yanıtı "Yüzüme tükürmene de asla izin vermem. Çünkü hâlâ ağzında, dilinde Fethullah’ın alt bölgelerinin kokusu vardır. Merak etme ben sana zaten tükürmem. Tükürüğümün bile bir kıymeti vardır" oldu.

Fatih Altaylı'nın "Feto sevicinin tükürüğü Feto kokar" başlığıyla yayımlanan (1 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Pazar günü iki satır “gerçek” yazınca Hüseyin Gülence çok kızdı anladığım kadarıyla.

Kendini bir televizyon programına atıp “kusmuş”.

Gülence isimli “hoş bey”le ilişkimiz hiç değişmemiş anlaşılan.

Gülence’yken de bize kızardı, şimdi Gülerce olmaya çalışırken de kızıyor.

Peki Gülence’likten “Gülerce”liğe geçmeye çalışan “yumuşak” üsluplu adama soralım bakalım:

1. İMAMLARI SÖYLEDİN Mİ?: Gülerce olmaya çalışıp Cemaat’i terk ettiğini söylüyorsun. Cemaat’in o kadar üst düzeyinde olduğunu söyleyip bununla övünürken, FETÖ’nün üst düzey imamlarıyla muhakkak tanışmıştın ve hatta elinde listesi vardı. Bu listeyi “devlet”e verdin mi?

2. SAVCILARA ANLATTIN MI?: FETÖ’yü soruşturan savcıların karşısına sanık olarak oturtulmadın biliyoruz. 30 küsur sene boyunca Cemaat’te yediğin naneler yanına kâr kaldı. O da belli. Peki “tanık” sıfatıyla da olsa gidip Cemaat’in herzeleriyle ilgili savcılara bilgi verdin mi? Adalete destek oldun mu?

3. CUMHURBAŞKANI’NI UYARDIN MI?: Yıllarca ortalıkta Cemaat dediğin, her neye hizmet ediyorsa “Hizmet” adını verdiğin örgütün sözcüsü olarak gezdikten sonra öyle veya böyle doğru bir adım attığın izlenimi yaratıp devletten, seçilmişlerden yana tavır aldığın gibi bir algı yaratıyorsun. Peki bu süreçte en azından devletin üst düzeyine gidip, “Bunlar her yere sızdı. Orduda da etkinler. Cumhurbaşkanı’nın yaverliğine, koruma polisliğine kadar geldiler. Aman dikkat edin, bunlar Cumhurbaşkanı’nın canına bile kastedecek kadar yakınındalar”diyerek uyardın mı?

4. TEK BİR EVET VAR MI?: Yukarıda sorduğum çok basit sorulardan birine bile “Evet” yanıtı verebiliyor musun Gülerce?

Eğer bu sorulardan birine bile, “Evet bunu yaptım” diyebiliyorsan Gülence’likten çıkıp Gülerce’liğe doğru küçük bir adım atmış olurdun.

Ama bana sorarsan sen hâlâ Gülence’sin.

Haa, bir de televizyonda benim yüzüme tükürmek istediğini söylemişsin.

Seni mahkemeye verip FETÖ’cü olmayan bir yargıda neler yapabileceğini görmek isterdim ama değmezsin.

Ama yüzüme tükürmene de asla izin vermem.

Çünkü hâlâ ağzında, dilinde Fethullah’ın alt bölgelerinin kokusu vardır.

Merak etme ben sana zaten tükürmem.

Tükürüğümün bile bir kıymeti vardır...