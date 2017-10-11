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Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Artık Kate Moss'tan bile daha profesyonel poz veriyorsun

"Ertuğrul Özkök, ki ben kendisine 'Ertuğrul Abi' derim, 'dikkat o...pusu' dememe kızmış"

11 Ekim 2017 12:15

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkük'ün "Bir numaralı fahişe ben miyim, Fatih Altaylı mı?" yazısıyla (10 Ekim 2017) ilgili  "Artık Kate Moss'tan bile daha profesyonel poz veriyorsun" dedi.

Altaylı'nın Habertürk'teki ( 11 Ekim 2017) yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ertuğrul Özkök, ki ben kendisine “Ertuğrul Abi” derim, “dikkat o...pusu” dememe kızmış.

Tabii gerçekten kızmamıştır, kızmış gibi yapıyor.

“Dikkat taciri gibi daha nezih bir kelime kullanabilirdin” demiş.

Sevgili Özkök, o tanım İngilizce’de aynen yazdığım gibi “attention whore”.

Ben de bir şeyi adlı adınca yazmayı severim.

Senin sevdiğin tabirle “dikkat tacirliği”nde uzak ara 1 numara olman ise hiç şaşırtıcı değil.

Köşende kullandığın kendi fotoğrafların bile senin “dikkat tacirliği”ötesine taştığını gösteriyor.

Ama merak etme, birlikte gideceğimiz ilk seyahatte ben yine senin fotoğraflarını her istediğinde çekeceğim.

Çünkü artık Kate Moss’tan bile daha profesyonel poz veriyorsun, ben de kendimi Mert Alaş gibi iyi bir fotoğrafçı zannediyorum sayende.

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