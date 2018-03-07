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Fatih Altaylı'dan Erdoğan'a: Millet çileden değil, zıvanadan çıktı

"O gün bu fotoğrafı basmamın gayesi, bu şiddetin vardığı boyuta dikkat çekmekti"

07 Mart 2018 14:46

Hbaertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taciz ve tecavüz haberleriyle ilgili olarak sarf ettiği, "Bu haberleri büyütmeyin. Sonunda milleti çileden çıkaracaksınız” sözlerini değerlendirdi. Yıllar önce bir habere koydukları fotoğrafa Erdoğan tarafından tepki geldiğini aktaran Altaylı, "Açıkçası benim o gün bu fotoğrafı basmamın gayesi, bu şiddetin vardığı boyuta dikkat çekmekti. Çünkü milletin bir bölümünün zıvanadan çıktığının farkındayım" dedi.

Altaylı'nın, "Çileden değil zıvanadan çıktı" diyerek bugün (7 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taciz ve tecavüz haberleriyle ilgili olarak “Bu haberleri büyütmeyin. Sonunda milleti çileden çıkaracaksınız” dedi.

Bu yayınlar konusundaki tutumunun birinci elden tanığıyım.

Yıllar önce gazetenin birinci sayfasına hayli tartışmalı bir kadına şiddet fotoğrafı koymuştuk.

Ertesi gün ise Erdoğan, annesini kaybetmişti ve biz de taziye ziyaretine gitmiştik.

Kendisine başsağlığı dilerken Erdoğan o acılı halinde bile, “Fatih Bey, gazeteye bastığınız şiddete maruz kalmış kadın fotoğrafı hiç iyi olmamış” diyerek sitemini iletmişti.

Bugün de benzer bir şeyi söylüyor.

“Milleti çileden çıkaracaksınız” diyor.

Açıkçası benim o gün bu fotoğrafı basmamın gayesi, bu şiddetin vardığı boyuta dikkat çekmekti.

Çünkü milletin bir bölümünün zıvanadan çıktığının farkındayım.

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