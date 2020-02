Fatih Altaylı'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'ya: Kimse beni kullanamaz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun 3. havalimanı ile ilgili olarak itirazlarını paylaştı. "Ben aktarıcıyım" diyen Altaylı Erdoğdu'ya, "Kimse beni kullanamaz" dedi.

Altaylı'nın "Kimse beni sevmez" başlığıyla (16 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’de artık her şey şirazesinden çıktı.

İzan mizan kalmadı.

Keza akıl da!

Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu aradı.

3. Havalimanı ile ilgili olarak İGA CEO’sunun aktardıklarını kaleme almıştım, onlara itirazları varmış.

Elbette olacaktır.

“Sizi kullandılar” diyor Aykut Erdoğdu.

“Aykut Bey, ben İGA CEO’sunun söylediklerini aktardım. Bunlar doğrudur veya yanlıştır demedim” dedim.

“Evet ama” dedi.

İtiraz başlıkları şöyle:

- İhaleden sonra ihale koşulları üstlenici lehine değişti. Bu ihaleyi geçersiz kılar.

- Teslim süresi geçti, kira işlemeye başlamalıydı.

- İlk iki yıl 1 milyar avro yerine 350 milyon kira alınacakmış. Bu ihale koşullarına aykırıdır.

- Bitim süresi gecikince gecikmeyi sözleşmeye eklemişler gibi görünüyor. Bu da ihaleye ve YİD’e aykırı.

- Biz bunları dile getirince sanki iş yapılmasına karşı çıkıyormuşuz gibi algılanıyor. Biz iş yapılmasına, yatırım yapılmasına karşı değiliz ama her şeyin hukuka, hakka, usule uygun yapılmasını istiyoruz.

- Bu işi takip ettiğim ve usulsüzlükleri dile getirdiğim için 11 ay hapse mahkum oldum. Üstelik de dokunulmazlığım olduğu halde ama biz ne olursa olsun haksız, hukuksuz her şeyi takip etmeye devam edeceğiz.

Ben bir gazeteci olarak İGA CEO’su Samsunlu’nun söylediklerini aktardım.

Lütfen şunu hatırlasın herkes.

Zaman zaman çeşitli kişilerle röportaj yapıyoruz, söylediklerini aktarıyoruz.

Bu ne o söylenenlere kefil olduğumuz ne de karşı olduğumuz anlamına geliyor.

Sadece “Aktarıcıyız”

Söylenenleri tarihe not düşüyoruz.

Mesela ben yazmış olmasam ilk iki yıl için kiranın 350 milyon avroya düştüğünü bilmeyecekti Aykut Bey dahil hiç kimse. Şahsi kanaatlerimi zaten yazdım.

“Bu havalimanı yarım yamalak bir halde açılmamalı, terminal ve pistler bitmiş ama ortalık bir şantiye halinde. Böyle bir açılış moral bozar” dedim.

Nitekim hafta sonunda sosyal medyada 3. Havalimanı'nın çatısının terminalin içine aktığı görüntüler ortalığa saçıldı.

Sayın Aykut Erdoğdu emin olsun ki, beni kimse kullanamaz.

Ne onun partisi ne de başka bir parti.

Zaten o yüzden kimse beni sevmez.

Umurumda mı?

Emin olun hiç değil.