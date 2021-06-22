Fatih Altaylı: Yönetimi haklı buluyorum; ya taraftarı ve Sergen’i mutlu edip kulübü batırmaya devam edecekler ya da sürdürülebilir bir mali yapıda ısrar edecekler

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında anlaşma sağlanamadığına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak "Beşiktaş yönetimini haklı buluyorum. Ya taraftarı ve Sergen’i mutlu edecekler ve kulübü batırmaya devam edecekler ya da sürdürülebilir bir mali yapıda ısrar edecekler" dedi.

Altaylı, "Beşiktaş’ta gelişmeler beni doğruladı. Sergen ile Beşiktaş’ın yolları ayrılıyor. Bunu da herkesten önce duyurmuş olduk. Beşiktaşlılardan hayli tepki aldım ama ben haklı çıktım. Sergen hem eşdeğer konumdaki isimlerle benzer bir ücret hem de önümüzdeki sezon da şampiyonluğa oynayacak daha iyi bir kadro için yetki isteyince yönetimle ipler kopmuş. Sergen’i ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Geçen yıl en zor dönemlerinde bile destekledim. Ama Beşiktaş yönetimini haklı buluyorum. Ya taraftarı ve Sergen’i mutlu edecekler ve kulübü batırmaya devam edecekler. Ya da sürdürülebilir bir mali yapıda ısrar edecekler. Yaptıkları doğrudur. Keşke başka büyük kulüp yönetimlerinde de benzer cesaret olsa idi. Bugün çok daha az borçlu olurlardı" ifadelerini kullandı.

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