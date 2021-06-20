Fatih Altaylı: Sergen mali taleplerinde ısrar ederse Beşiktaş, İtalyan bir teknik direktör ile anlaşabilir; hatta konuşulan isim Pirlo imiş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasında henüz anlaşma sağlanamadığını ve yönetim ile Yalçın arasında ciddi sorunlar olduğunu belirterek "Başkan Çebi ve yönetim, Sergen’in varılan her uzlaşmadan bir gün sonra yeniden dayatılan ekstra taleplerinden fenalık geçirmeye başlamış. Bu talepler elbette mali talepler" diye yazdı. Altaylı, "Benim duyduğum kadarı ile Sergen bu taleplerinde ısrar ederse Beşiktaş İtalyan bir teknik direktör ile anlaşabilir. Hatta konuşulan isim Pirlo imiş" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile siyah-beyazlı takımın yönetimi arasında henüz yeni bir anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş ile Yalçın arasında anlaşma sağlanamadığını ve iki taraf arasında ciddi sorunlar olduğunu belirten Altaylı, “Başkan Çebi ve yönetim, Sergen’in varılan her uzlaşmadan bir gün sonra yeniden dayatılan ekstra taleplerinden fenalık geçirmeye başlamış. Bu talepler elbette mali talepler. Başta 'Beşiktaş’la benim aramda para sorunu olmaz' diyen Sergen, giderek Terim ve Şenol Güneş seviyesine yaklaşan taleplerle geldikçe yönetim yeni arayışlar içine girmiş. Benim duyduğum kadarı ile Sergen bu taleplerinde ısrar ederse Beşiktaş İtalyan bir teknik direktör ile anlaşabilir. Hatta konuşulan isim Pirlo imiş. Bunu bana söyleyen Beşiktaşlı dostuma 'Yok daha neler' dedim. 'Juventus ile ayrılırsa niye olmasın' dedi" dedi.

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