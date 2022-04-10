Fatih Altaylı: Yok hükmündeki o şeylere kızıp, çok sevdiğim işimi bırakmaya hiç niyetim yok

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Üç gün babalar kızlar tatili yapalım dedik burnumuzdan getirdiniz.Şaka bir yana üç gündür yazmadım. Çok yakın bir arkadaşım ve ben çok yakın arkadaş olan kızlarımızla üç gün tatil yapalım dedik, yakın çevremden bile 'Ne oldu, niye yazmıyorsun, bir sorun mu var' mesajları yağdı. Oysa çarşamba gecesi Bloomberg HT’deki programımda önümüzdeki birkaç gün yazmayabilirim dediğim halde. Ne yazık ki, Türkiye’de medyanın halini de anlatıyor bu mesajlar. Bağımsız, tarafsız bir gazetecinin kaleminin her an kırılabileceğinden korkuyor okurlar." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Merak etmeyin böyle bir şey yok. Habertürk ile hiçbir sorun yaşamıyoruz. Buradaki bağımsızlığımı, özgürlüğümü bana sağlayabilecek hiçbir mecra yok ortalıkta. Buna en muhalif zannettikleriniz de dahil. Bir şeylere kızıp, yazmayı bırakmam ise söz konusu değil. O şeyleri takmamayı öğrendim. Sürü halinde gezseler de ateş olsalar cirimleri kadar yer yakabileceklerini siz de, ben de ve en önemlisi kendileri de biliyorlar. Hatta bir cirimleri olmadığının da en iyi onlar farkında. Yok hükmündeki o şeylere kızıp, çok sevdiğim işimi bırakmaya hiç niyetim yok." ifadesini kullandı.