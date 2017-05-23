Fatih Altaylı: Yayın yönetmeni olunca çomağımı sakladım, deli kalmam lazımdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Serdar Turgut'un kendisine yönelik kullandığı "Ambulansla gelseler, deli gömleğini giydirip beni kilitleseler ve anahtarı da denizin dibine atsalar, buna ben dahil, kimse itiraz edemez. Sedat Ergin, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök’ü alın örneğin. Bunlar önceden de tam normal değillerdi ama yayın yönetmenliğinde zırdeli oldular" ifadesiyle ilgili olarak "Bu tespit tamamen yanlış" dedi.

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"Ben yayın yönetmeni olmadan deliydim" diyen Altaylı, "Yayın yönetmeni olunca çomağımı sakladım, benim için hiç iyi olmadı. Deli kalmam lazımdı" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Teşekkürler Sevim Tosun" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

MVP Özkök

Serdar Turgut yine hatalı bir tespit yaparak Ertuğrul Özkök’ün yayın yönetmeni olunca delirdiğini yazdı (benim de).

Bu tespit tamamen yanlış.

Ben yayın yönetmeni olmadan deliydim.

Yayın yönetmeni olunca çomağımı sakladım, benim için hiç iyi olmadı.

Deli kalmam lazımdı.

Ertuğrul Özkök ise yayın yönetmenliği bitince delirdi.

Hem de tam anlamıyla delirdi.

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Serdar Turgut ne demişti?

Serdar Turgut'un dün (22 Mayıs 2017) yazısında şu ifadeler yer almıştı:

"Genel yayın yönetmenliğinin insanları delirttiği biliniyor. İsimleri sayacağım ama sadece bana baksanız bile ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi ambulansla gelseler, deli gömleğini giydirip beni kilitleseler ve anahtarı da denizin dibine atsalar, buna ben dahil, kimse itiraz edemez. Sedat Ergin, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök’ü alın örneğin. Bunlar önceden de tam normal değillerdi ama yayın yönetmenliğinde zırdeli oldular!"

"Sedat Ergin’in bu derecede ciddi olabilmesi bence deliliğin bir sonucu. Bunun başka açıklaması olamaz. Fatih Altaylı ise tourette sendromundan mustaripmiş gibi dolaşıyor etrafta. Vücudu ve beyni kendi kontrolü dışındaymış gibi. Bulunduğu ortama en uymayan lafı daima söylemesi onun delilik türü."