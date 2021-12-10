Fatih Altaylı: Yarın “Yahu bu TÜİK meğer FETÖ’cü imiş, bizi halkla karşı karşıya getirmek için sayılarla oynamışlar” diye dava açılırsa şaşırmayın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) inandırıcılığını en fazla erozyona uğratıp, sıfırlamış kurum haline geldiğini söyledi. Altaylı, "TÜİK sosyal ve ekonomik tarafların tümü tarafından güvenilmez bulunup eleştiriliyor ama iktidarın koruması altında. Ama hiç kimse bu korumaya güvenmesin. Yarın keser dönüp sap döndüğünde 'Yahu bu TÜİK meğer FETÖ’cü imiş, bizi halkla karşı karşıya getirmek çalışan kesimi iktidarımız aleyhine çevirmek için sayılarla oynamışlar' diye dava açılırsa kimse şaşırmasın" diye yazdı.

TİSK’in de TÜİK’in verilerine güvenmediğini ifade eden Altaylı, “Güvenseler, ‘Devletin resmi kurumumum açıkladığı enflasyon var. Biz ne diyelim’ diyebilir” dedi.

Altaylı köşesinde şunları kaydetti:

TÜİK sosyal ve ekonomik tarafların tümü tarafından güvenilmez bulunup eleştiriliyor ama iktidarın koruması altında. Ama hiç kimse bu korumaya güvenmesin. Yarın keser dönüp sap döndüğünde “Yahu bu TÜİK meğer FETÖ’cü imiş, bizi halkla karşı karşıya getirmek çalışan kesimi iktidarımız aleyhine çevirmek için sayılarla oynamışlar” diye dava açılırsa kimse şaşırmasın. Çünkü “Beraber yürüdük biz bu yollarda” filmini biz daha önce izledik. Tutan filmlerin “Remake”ini yapmak adettendir.

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