Fatih Altaylı: Yapmayın yahu; 80 milyonluk bir toplumdan birkaç kişi de “Savaşa karşıyım” diyebilsin!

Bir grup yazar, sanatçı, gazetecinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına karşı hazırlanan bir bildiriye imza attığını hatırlatan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bir ülkede bazı insanlar, ülkelerinin politikalarını, uygulamalarını beğenmeyebilir, eleştirebilir" dedi. İhanetin ve hainliğin başka kavramalr olduğunu ifade eden Altaylı, "80 milyonluk bir toplumdan birkaç kişi de 'Savaşa karşıyım' diyebilsin" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Münbiç de uzak değil" başlığıyla (25 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Devletle aynı düşünmek

Bir grup yazar, sanatçı, gazeteci bir bildiriye imza atıp Afrin’e yapılan operasyona karşı çıkmış.

Çok çok daha kalabalık bir başka grup ise bunlara sövüyor, sayıyor, kızıyor.

Yapmayın yahu.

80 milyonluk bir toplumdan birkaç kişi de “Savaşa karşıyım” diyebilsin.

İçlerinde farklı ajandaları olanlar da vardır elbet ama “Savaşa karşıyım”diyen herkese de “Hain, düşman” yaftasını yapıştırmayın, yapıştırmayalım.

Üstelik bazen bir İsrailli fikir insanı İsrail’in tezlerine, yaptıklarına karşı çıkıp eleştirince ya da aynı şeyi bir Alman, bir Amerikalı, bir Fransız kendi ülkesine karşı yapınca ona da “Hain” diyor muyuz!

Olabilir bunlar.

Bir ülkede bazı insanlar, ülkelerinin politikalarını, uygulamalarını beğenmeyebilir, eleştirebilir.

Hainlik, ihanet başka kavramlardır.

İçlerinde yoktur demiyorum, olabilir.

Ama herkes de devletle aynı düşünmek zorunda değil, devletle ve çoğunlukla aynı düşünmüyor diye hain olarak nitelendirilemez.