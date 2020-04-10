Fatih Altaylı: Yap-işlet- devret projelerinin parası hazırmış

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Geçiş garantisine dayalı projeler de indirim yapsın. Mücbir sebep var, millet sokağa çıkmıyor" önerisine gelen yanıtı bugünkü köşesine taşıdı.

TIKLAYIN | Fatih Altaylı, 'yap-işlet-devret' projelerinin durumunu sordu: Bağışlarla kaşık kaşık toplanan paralar, kepçe kepçe bu müteahhitlere mi verilecek!

Altaylı, "Bu önerime yanıtı aldım sonunda. Ankara büromuzdan Olcay Aydilek yazdı.

Bu projelere ödemede bir sorun olmayacakmış. İndirim mindirim yok. Erteleme, öteleme yok.Fat,

Paralarını takır takır ya da tıkır tıkır alacaklar. İster geçip bizzat ödeyin, isterseniz o yolları, o köprüleri hiç görmediğiniz halde sizin cebinizden çıksın. O paralar ödenecek. “Şanslı müteahhitler” paralarını alacak. Tekalif-i Milliye yani Milli Yükümlülük mantığı ile yapılan yardımların 1 milyar 800 milyon TL olduğu söylenmişti son olarak. Meğer Milli Yükümlüğümüz bu ödemeleri yapmakmış." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Dişimizi sıkıp biraz daha yardım edebilirsek yani yaklaşık bir 800 milyon TL daha bağış yaparsak, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bu yıl kamu tarafından ödenecek 2,6 milyar TL’sini toplamış oluruz mesela. Bir 800 milyoncuk daha toplamamız gerekiyor.

Yetecek mi? Yetmez ama evet. Çünkü bir de Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılan kesimi için kamunun yapması gereken yaklaşık bir 600-650 milyon TL daha var.Yani biraz daha Tekalif-i Milliye gerekiyor.

Havaalanları, mavaalanlarını saymıyorum bile. Ama neyse üzülmeyin. Dün Olcay Aydilek yazdı. Bunların parası zaten hazırmış. Bütçede..." ifadesini kullandı.

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