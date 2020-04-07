Fatih Altaylı, 'yap-işlet-devret' projelerinin durumunu sordu: Bağışlarla kaşık kaşık toplanan paralar, kepçe kepçe bu müteahhitlere mi verilecek!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Anladığımız kadarı ile Hazine’nin durumu da çok parlak değil.

O halde böyle bir durumda bu projeleri yapıp, devletten yılda 10 milyarlarca lira parayı bu yollar ve köprüler kullanılsın kullanılmasın alanların 'garanti ödemelerinde' bir indirime gidilecek mi?

Yoksa bağışlarla kaşık kaşık toplanan paralar, kepçe kepçe bu müteahhitlere mi verilecek!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Bu soruyu daha önce de sordum bir yanıt alamadım. O yüzden bir kez daha sormak istiyorum.

Bu zor günleri aşmak için milletten dayanışma, yardım isteniyor. Olağanüstü şartlar olağanüstü dayanışma gerektirir denilerek. Benim merak ettiğim ise şu meşhur 'yap işlet' projeleri.

Geçiş garantili yollar, geçiş garantili köprüler, kullanım garantili altyapı ya da üst yapı projeleri.

Şu anda mücbir sebepler nedeniyle bu yollar, bu köprüler iyiden iyiye kullanılmaz hale geldi.

Anladığımız kadarı ile Hazine’nin durumu da çok parlak değil. O halde böyle bir durumda bu projeleri yapıp, devletten yılda 10 milyarlarca lira parayı bu yollar ve köprüler kullanılsın kullanılmasın alanların 'garanti ödemelerinde' bir indirime gidilecek mi? Yoksa bağışlarla kaşık kaşık toplanan paralar, kepçe kepçe bu müteahhitlere mi verilecek!" ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

“Ne yapalım sözleşmeler böyle” demeyin.

Her şeyin çözümü vardır.

En kötü ihtimal sözleşme süresini birkaç ay uzatırsınız.

Ya da çok daha iyisi, “tahkime” gidersiniz.

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