Fatih Altaylı: Yakında "Üç beş çapulcu" da dersiniz

HabeTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ile Başkan Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna davet edilen bazı gazeteciler üzerinden gelen tepkilere verdiği yanıtları sert bir dille eleştirdi.

İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı'yı davet ederek onlarla aynı karede poz vermesi tepkilere yol açmıştı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un konuya ilişkin olarak, “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” dediğini aktarmıştı. İmamoğlu ise gelen eleştirilere, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, benimle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeyleri inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diye yanıt vermişti.

Altaylı bugünkü yazısında İBB kanadından eleştirilere karşılık yapılan açıklamaları eleştirdi. Altaylı, “Yakında ‘Üç beş çapulcu’ da dersiniz” dediği yazısında şunları kaydetti:

“’Yine götürürüm, inadına götürürüm, 300-500 kişi için geri adım atacak değiliz’ gibi son yılların moda AK Parti üslubu ile atarlı giderli yanıt veriyorlar. Gezideki katılımcıları ‘Ne var canım, bakın işte biz karşı mahalleden de isimleri götürdük, götürmeye de devam edeceğiz’ diye savunuyorlar. Zaten meseleyi anlamadıkları, anladıkları kadarını da yanlış anladıkları buradan belli. Milleti kızdıran, daha doğrusu hayal kırıklığı yaratan ‘karşı mahalleden’ birilerini götürmeleri değil. Elbette karşı mahalleden birilerini götürebilirsin. Hatta götürmelisin.

“Ama sen oraya kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi temsil etmeyen, bir karakteri, bir duruşu olmayan tipleri götürürsen o zaman herkes kızar. Ve niye kızdıklarını anlamıyorsan daha da çok kızar. Hele aynı gün aynı kişiler AK Parti seçmeninin bile nefret ettiği müteahhitleri aklama paklama işine girdiyse, öyle bir kızar ki şaşarsın. Dahası bu kızanları, tepki gösterenleri ‘300 kişilik bir güruh’ diye aşağılarsan, Gezi’de bazılarının söylediği gibi tepkilere ‘Birkaç yüz çapulcu’ demeye başlarsan o zaman bazılarında büyük hayal kırıklığı yaratırsın. İnsanları şaşkına çevirirsin.

Ama ne yalan söyleyeyim, ben zerre şaşırmadım. Çünkü daha önce de İstanbul’u yöneten ‘kibir’i yazmış, ve ‘Erdoğan olamadan Erdoğan olmak’ demiştim.”

"Ekrem İmamoğlu’nu aylar yıllardır Teke Tek’e davet ettim, yanıt bile alamadım"

Altaylı ayrıca yazısına, “Ekrem İmamoğlu’nu aylar yıllardır Teke Tek’e davet ettim. Yanıt bile alamadım” notunu ekledi.

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