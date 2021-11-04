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Fatih Altaylı: Yakında “Fazla ampul yakmayın" denmesi yakındır, ancak “Ampulleri söndürün” demek çok da iyi bir siyasi mesaj olarak algılanmayacaktır

“Sadece elektrik fiyatlarında bile korkunç artılar olması kaçınılmaz”

04 Kasım 2021 09:14

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sanayi ve elektrik enerjisi üreten doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaza bu yıl içinde yapılan zam oranlarını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Pek yakında ‘Fazla ampul yakmayın. Gözleriniz tembelleşir. Loş ışıkta okuyun. Televizyon falan da izlemeyin’ denmesi yakındır. Ancak ‘Ampulleri söndürün’ demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir siyasi mesaj olarak algılanmayacaktır” dedi.

“Sanayi doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken; Temmuz ayında yüzde 20, Ekim’de yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 48 oranında zamlandı. Sanayi doğalgaz tarifesi böylece 2021 yılı içerisinde, bir yıl öncesine göre yüzde 115 oranında zamlanmış oldu” diyen Altaylı, elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesinin ise 2021 yılı içerisinde yüzde 148,5 oranında arttığına dikkati çekti.

“Elektrik üretiminde doğal gazın payı ise 2020 ortalamasında %22,7 iken, 2021 Ağustos ayında bu pay %31,25 oldu” diyen Altaylı devamında şunları kaydetti:

“Sanayi ve dönüşüm santralleri Türkiye’deki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 70’ine yakının yapıyorlar. Yani bu zamların enflasyona etkisi zaten büyük olacak ve silsile halinde bir zam furyası başlatacak ama sadece elektrik fiyatlarında bile korkunç artılar olması kaçınılmaz.

Pek yakında ‘Fazla ampul yakmayın. Gözleriniz tembelleşir. Loş ışıkta okuyun. Televizyon falan da izlemeyin’ denmesi yakındır. Ancak ‘Ampulleri söndürün’ demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir siyasi mesaj olarak algılanmayacaktır.”

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde üst üste gelen doğalgaz zamları sonrası vatandaşa faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunmuş; evin bir derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına dikkati çekerek, “Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz" demişti.
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