Fatih Altaylı: Yahu hani Avrupa Birliği ile vizeler kalkıyordu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart'ta Varna'da, 'Vize serbestisi ile ilgili AB tarafına çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdik' dedi. Dışişleri Bakanlığı ise 1 Haziran'da yaptığı açıklamada vize serbestisi görüşmeleri için Türkiye'ye gelen AB heyetinin çalışmaları olumlu bulduğunu belirtti. Bunların yanı sıra 28 Eylül'de gerçekleşen Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sonrası Erdoğan, "Vize serbestisi konusundaki 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Peki Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngören vize serbestisinde son durum ne? Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuyu gündeme getirerek, "Yahu hani Avrupa Birliği ile vizeler kalkıyordu?" sorusunu yöneltti.

"Üzerinden Başbakan geçti, kalkan bir şey yok"

Fatih Altaylı, Türkiye’nin yönetim sisteminin değiştiğini ancak, Avrupa Birliği ile vizeler konusunda bir sonuca varılamadığını belirterek şu noktalara dikkati çekti:

"Türk Lirası bu haldeyken yurt dışına gidecek halimiz yok ama birdenbire aklıma geldi niyeyse.

Yahu hani Avrupa Birliği ile vizeler kalkıyordu?

Hani Avrupa Birliği ya da Schengen anlaşmasına tabii ülkelere vizesiz gidecektik.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu gerine gerine bunu anlatıyordu her yerde.

Ben ise bu konuda bu köşede “Yok öyle bir şey. Kalkmayacak. İnanmayın” diyordum.

Hatta bununla ilgili görüşmeler için gelen bir diplomatın unuttuğu dosyayı bulmuş, içinde böyle bir şeyin olmayacağını gösteren belgeleri yayınlamıştık burada.

Epey de bir kızan olmuştu bize.

Yalancılıkla, karalamakla suçlanmıştık.

Üzerinden bir Başbakan geçti.

Bırakın Başbakan’ı Türkiye’nin yönetim sistemi değişti.

Kalkan bir şey yok."

Altaylı'nın "Narh" başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2018) yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz