Fatih Altaylı: Yahu en azından Kısa Çalışma Ödeneği’ni yeniden devreye sokmak, vatandaşa nefes aldırmak bu kadar mı zor! Bu ülke bu kadar mı batık!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Pandeminin başından beri vatandaşlarına ve şirketlerine G-20'de en az destek sağlayan devletin Türkiye olduğunu gizlemeye gerek yok. Kendi sınıfındaki ülkeler arasında bu konuda sınıfta kalan ülkeyiz. Ve durum daha da kötüye gidiyor. YİD projelerinin müellifi büyük müteahhitler garanti ödemelerini salgına rağmen tıkır tıkır alır, buna karşın devlete ödemeleri gereken kira ve gelir paylarını tıkır tıkır erteletirken gerçek sanayici, orta ve küçük boy esnaf ve tabii hizmet sektörlerinde yer alanlar inim inim inliyor" dedi.

Altaylı, "Az da olsa derde derman olan Kısa Çalışma Ödeneği ise Mart ayı itibarıyla kesildi ve herkes kaderiyle baş başa bırakıldı. Türkiye’nin en büyük sektörü diyebileceğimiz turizm ise hem pandemi ile mücadeledeki başarısızlık hem de dış politikadaki tercihler yüzünden üç aylık büyük bir belirsizliğe girdi. Sonrası da belirsiz işin kötüsü. Türkiye’de ekonominin yüzde 70’ini ve istihdamın bir o kadarını sağlayan hizmet sektörünün büyük bölümü çöküyor kimse kılını kıpırdatmıyor. Hâlâ herkesin gözü dolarda, borsada. Yahu en azından bir Kısa Çalışma Ödeneği’ni yeniden devreye sokmak, vatandaşa nefes aldırmak bu kadar mı zor! Bu ülke bu kadar mı batık!" görüşünü savundu.

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