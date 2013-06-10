Fatih Altaylı ve Yiğit Bulut protesto edildi

Galatasaraylılar Derneği tarafından dün gerçekleştirilen 79. Galatasaray Pilav Günü’ne Gezi Parkı eylemleri damgasını vurdu. Geçmiş yıllara oranla daha fazla katılımın gözlemlendiği etkinlikte Galatasaray Lisesi mezunu gazeteciler Yiğit Bulut ve Fatih Altaylı protesto edildi.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yaptıkları yayınlar ve tutumlarıyla tepki toplayan Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı ve 24 kanalı Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut’un fotoğraflarının ve “Sorarlarsa Bizden Değiller” yazısının bulunduğu pankart, Galatasaray Lisesi’ne asıldı. Daha sonra bu pankart eşliğinde Galatasaray Lisesi’nden harekete geçen mezunların oluşturduğu kortej, Ciner Yayın Holding’in Taksim’deki binası önünde yürüyüşünü tamamladı.

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Galatasaraylılar Pilavı 31 Mayıs ve 1 Haziran’da Taksim’de yaşanan polis müdahalesi sebebiyle 9 Haziran’a ertelenmişti.