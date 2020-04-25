Fatih Altaylı: Uyanık ihtiyarlar sokağa çıkma yasağına Türk tipi çözüm bulmuş

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar için 'insafsızca ev hapsi'nin sürdüğünü belirterek, "Tabii bu işe Türk tipi çözüm bulan 65 yaş üstü uyanıklar da yok değil. Şöyle bir formül bulmuşlar. E-devlet üzerinden hastanelere başvuruyor ve başvurdukları herhangi bir hekimden randevu alıyorlar. Aslında hasta falan değiller. Sadece randevu alıyorlar, herhangi bir şikâyetten. Sonra bu randevuyu printer'da basıyorlar ve kendilerini sokağa atıyorlar" diye yazdı.

Fatih Altaylı, hastaneden randevu alan 65 yaş üstü vatandaşları, polis çevirse bile izin verdiğini belirterek, "Bu durumun anlaşılması ise son günlerde hastanelerde alınan randevulara gelmeyen yaşlı hastaların sayısının çok artması ile oluyor. Önce hastaların korktuğu için gelmediği zannediliyor. Sonra durum anlaşılıyor. Anlayacağınız uyanıklar yasağı aşıyor, saygılı vatandaşlar ise evde çile çekiyor" ifadelerini kullandı.

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