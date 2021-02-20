Fatih Altaylı: Ülkede bu kadar kötülük olduğunu görmek, tanık olmak, düşünmek istemiyorum, uykularım kaçıyor!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, okurlarıyla düzenli iletişim kurduğu mail adresini iptal ettiğini açıkladı. Altaylı, "Ülkede bu kadar kötülük olduğunu görmek, tanık olmak, düşünmek istemiyorum, uykularım kaçıyor!" değerlendirmesini yaptı.

"Organize olmuş kötülüğü görmek, duymak istemiyorum"

Altaylı yazısında, "Kötülüğün ulaştığı seviye beni rahatsız ediyor. Organize olmuş kötülüğü görmek, duymak istemiyorum. İnsanların, bu ülkede yaşayan bazı insanların bu kadar kötü olmasına tanık olmak beni rahatsız ediyor. Belki sayıları çok değildir bilmiyorum. Yine de bu ülkede bu kadar kötülük olduğunu görmek, tanık olmak, düşünmek istemiyorum. Emin olun uykularım kaçıyor!" ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Ülke için kaygılanıyorum"

"Bunlar nasıl insan, bunları kim yetiştiriyor, hangi eğitim sistemi bunları bu kadar kötüleştiriyor, hangi aile ortamı içlerine bu kötülük tohumlarını ekiyor, bunlardan kaç tane var diye kaygılanmak beni çok yoruyor. Emin olun ki, bunlar şahsi kaygılarım değil. Ülke için kaygılanıyorum.Bu nedenle artık bu köşeyi kötülerin rahatça ulaşabildiği bir yer olmaktan çıkarıyorum.Mail adresimi kapatıyorum. Haliyle pazartesileri okur mektuplarına yer verdiğim okur mektupları köşesini de bu Pazartesi son kez göreceksiniz. Kusura bakmayın.

Kötülüğü sosyal medyada troll, televizyon programlarında tartışmacı olarak zaten görüyorum. Ama elimin altındaki telefonuma, evimin içindeki bilgisayara kadar girmelerini istemiyorum. Kötülük için ulaşılabilir olmaktan çıkıyorum. 30 yıl sonra pes ediyorum. Bunlarla uğraşmaktan elbette pes etmiyorum. Ama bunlarla muhatap olmaya pes ediyorum. Arada son derece düzgün mailler atan, fikirler paylaşanlar da bundan zarar görecek ama ne yapalım, kurunun yanındaki yaş hikâyesi. Kusura bakmayın."