Fatih Altaylı: Ülke bir barut fıçısına dönmüş kimsenin umuru değil

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Emniyet güçleri, kendilerine verilen talimat gereği, Suriyeliler hakkında işlem bile yapmıyorlar. Olayları yatıştırıp, tepkileri dindirdikten sonra dosya bile açılmıyor. Olaylar örtbas ediliyor. Yeter ki Suriyeliler masum görülsün. Ülke bir barut fıçısına dönmüş kimsenin umuru değil. Bu göçmenlere karşı alınan tek önlem sınırlarda." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Bunlar Avrupa’ya geçmesinler, bizim başımızda kalsınlar. Nasıl olsa Türkiye’nin göçmen politikası belli. Sorun yokmuş gibi davran, sorun saklanamaz hale gelmişse inkar et. Şimdi ilgililere, Türkiye’yi idare etmeye çalışanlara soruyorum.Artık çuvala sığdıramadığınız, Şanlıurfa’da kamu binasına saldırısının sorumlularını Suriye’ye geri postalayacak mısınız, yoksa kabahatler kanunu gereği üç kuruş ceza verip salacak mısınız! İstanbul’daki Suriyeli magandayı ülkesine geri yollayabilecek misiniz, yoksa vatandaşlık verdiğiniz için eliniz kolunuz bağlı mı olacak! Yoksa emrinizdeki kalemlere “Suriyeli yok, ülkemize sığınmış olan birkaç zavallı Suriyeliyi eleştirenler zaten faşist” diye yazdırıp konuyu kapatacak mısınız! Kim bilir belki de Suriye’de bir kuyumcuyu soyup iki kişiyi öldürdükten sonra çaldıkları ile gelip burada iş kuran katile de ülkemize döviz getirdi diye madalya bile takarsınız. Nasılsa her şey parasıyla değil mi!" ifadesini kullandı.