Fatih Altaylı: Ulaşım zammından artık "Ankara" ya da "Beştepe" sorumlu olacak 

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, büyükşehirlerde belediyelerin yönettiği Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) yapısının yayımlanan yönetmelikle değiştirilmesini bugünkü köşesinde yorumladı. Altaylı, belediyelerin bu kararı kendi lehlerine çevirebileceğini savundu.

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Altaylı, “İstanbul’da ve daha doğrusu büyükşehirlerde tüm ulaşım organizasyonu yapan kurum olan UKOME’ler yani “Ulaşım Koordinasyon Merkezleri” tüm kurumlardan temsilciler içermesine rağmen yapı olarak Büyükşehir Belediyeleri’nin kontrolündeydi. Ancak yapılan bir yasal değişiklikle belediyelerden merkezi yönetimin etkin olduğu bir konuma çekildi. Belediyeler bundan rahatsız olur mu bilmiyorum. Ama doğru iletişimle belediyeler bu işi lehlerine çevirebilirler.” Düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, “Artık taşıma ücretlerine yapılacak zamdan da, tıkanan trafikten de belediyeler değil 'Ankara' ya da 'Beştepe' sorumlu olacak. Bence bu değişiklik belediyeleri zayıflatmak için yapıldı ama sanki belediyelere yarayacak gibi. İstanbul’da trafiğe çıkınca öyle hissediyorum” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Büyükşehirlerde belediyelerin yönettiği Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) yapısı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değiştirildi. Yeni yönetmelikte, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapıldı. Bu değişiklikle kurumda üye sayısı hükümet lehine değişirken, başta İBB olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyeleri yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyor. Değişiklik İBB’nin yanı sıra Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de belediyeleri etkileyecek.