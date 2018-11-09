Fatih Altaylı UBER için uyuşturucu ticaretini örnek gösterdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, davası süren UBER ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Altaylı, "Yasa dışı iş" diye tanımladığı UBER için uyuşturucu ticaretini örnek göstererek, "Şimdi bir uyuşturucu kaçakçısı vergi dairesine başvursa ve bu ticaretten elde edeceği kazanç için vergi ödeyeceğini söylese uyuşturucu ticareti yasal mı olacak?" diye sordu.

Altaylı bugünkü (9 Kasım 2018) yazısında UBER ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Yasa dışı işin vergisi ne demek!

UBER ile ilgili dava ilginç bir şekilde sürüyor.

Bilirkişiler mahkemenin sorduğu “UBER Türkiye’de yasal mı?” sorusuna yanıt vermemişler. Top çevirmeyi tercih etmişler.

Bir mahkemenin bir şeyin yasal olup olmadığını bilirkişiye sorması da ilginç.

Ama Türkiye zaten “Bilirkişi hukuku ile yönetilen” bir ülke.

Her şey bilirkişiye havale.

Ben size söyleyeyim, bu haliyle UBER Türkiye’de yasal masal değil.

Eğer UBER yasal ise siz de, ben de yarın bir lüks araç alıp taksicilik yapabiliriz!

Yok efendim teknoloji ile aplikasyon üzerinden yapıyorlarmış.

Siz de ben de “Whatsapp üzerinden çağrılan taksi” diye aynı şeyi yapsak ne olacak?

Olacağı basit.

Olmayacak. Anında canımıza okurlar.

Başından beri söylüyorum.

Belediyeler bir ihale yapsın, bu tarz taşımacılık yapmak isteyenler belirli sayıda araç için ihaleye girsin.

Belediyelere araç başı bir para ödensin.



Yasal altyapı böyle kurulur.

Ben böyle söyleyince birileri çıkıp “Ama bak UBER Türkiye’de vergi mükellefi oldu” diyor.

Efendim, vergi mükellefi olmak, kanunun uygun görmediği veya suç saydığı bir fiili işlemek için geçerli neden olmaz.

Şimdi bir uyuşturucu kaçakçısı vergi dairesine başvursa ve bu ticaretten elde edeceği kazanç için vergi ödeyeceğini söylese uyuşturucu ticareti yasal mı olacak?

Hayır.

Elbette UBER bu kadar ağır bir suç işlemiyor ama yaptığı iş de yasal değil.

Bir kez daha söylüyorum. Belediyeler kent içi taşımacılık yapacak şirketler için bir ihale açar.

Ve bunu belirli sayıda araçlara bölerek paketler yapar.

Araç başı bir taban fiyat belirler ve bunun üzerinden bir ihale düzenler.

UBER mi, muber mı herkes girer ve belirli bir kota alır.

Bu iş medeni ülkelerde böyle yapılır.

Türkiye’de ise nedense yapılmıyor ve kamuya kaynak sağlama imkanı varken, UBER’e yol veriliyor.

Vardır elbet bir hikmeti.

Onu da bir gün öğreniriz!