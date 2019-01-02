Fatih Altaylı: Türkiye'nin çok çok önemli siyasetçileri astrologlara danışarak iş yaptı, tarih belirledi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, astrologlarla yaptığı yılbaşı programına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Altaylı, "Bilir misiniz, Türkiye'nin çok çok önemli siyasetçileri, Türkiye'ye yön veren çok önemli adamlar sadece bugün değil, yıllardan beri astrologlara danışarak iş yaptılar, tarih belirlediler" dedi.

Altaylı, "Hangi sakallı dine zarar veriyor" başlığıyla (2 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

25 yıldır yaptığım Teke Tek programında 10 küsur yıldır sürdürdüğümüz bir gelenek var.

Yılın son programında Türkiye’nin en tanınmış astrologlarıyla birlikte gelecek yılı konuşuyoruz.

Astrologlar yeni yılda neleri öngördüklerini anlatıyorlar.

Birlikte eğleniyoruz.

Ben her yıl kendim yeni bir burç seçiyorum programda.

O yıl hangi burcun talihi daha iyi görünüyorsa ben de o yıl için o burca geçiyorum.

Mesela bu yıl Başak ve Kova için iyi görünüyormuş. Ben de bu yıl burcumu Başak, yükselenimi Kova olarak seçtim.

Eğleniyoruz anlayacağınız.

Pozitif umutlar yeşertmek istiyoruz.

Bazı okur ve izleyiciler ise buna çok kızmışlar.

Birisi diyor ki: “Utanmadan bilim programları yapıyorsun. Astroloji programı yaparak bilime gerçekte ne kadar değer verdiğin ortaya çıktı.”

Bir başkası çok daha kibar: “Fatih Abi, bir yandan bilim programlarında müthiş işler yaparken, bir yandan da astroloji gibi bir saçmalıkla bizleri şaşırtıp üzüyorsun.”

Bu iki yaklaşıma sahip pek çok mail geldi.

Yıllardır bıkıp usanmadan bilimin ve bilginin önemini anlatıp, Türkiye’nin en ağır içerikli bilim programını yapıyorum.

Türkiye’nin en önemli bilim insanlarını tanıtmaya, örnek olmalarını sağlamaya çalışıyorum.

Ve işittiğim hakarete bakın.

Ne o, her yılbaşında yaptığım gibi astroloji programı yapmışım.

İyi de bilimsel bir şey yaptığımı mı söyledim bunu yaparken.

Eğlendik arkadaşlar.

Bilir misiniz, bu ülkenin, Türkiye’nin “resmi” astroloğu var.

Şaka değil.

Türkiye Cumhuriyeti’nde “müneccimbaşı” diye bir kadro var.

Ve bu kadro boş duran bir kadro değil.

Bilir misiniz, Türkiye’nin çok çok önemli siyasetçileri, Türkiye’ye yön veren çok önemli adamlar sadece bugün değil, yıllardan beri astrologlara danışarak iş yaptılar, tarih belirlediler.

Bilimsel mi?

Değil!

İnanan var mı?

Evet!

Gelenek mi?

Hem de nasıl!

Öyle her şeye kızıp bağırıp çağırmayın.

“Bu bir bilimdir” deseydim haklı olurdunuz kızmakta.

Bu bir akli bilim değil kuşkusuz.

Ama geleneksel nakli bir ilim diyebiliriz.

Hayatta bunlar da var.

İnanmak zorunlu değil.

İsterseniz benim gibi pozitif olun.

Her yıl kendinize yeni bir burç seçin.

Eğlenirsiniz.

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